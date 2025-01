Escapadas: los 3 destinos de Buenos Aires que conquistan a los extranjeros y no podés dejar de visitar

Conocé los 3 destinos de Buenos Aires que conquistan a los extranjeros.

Si bien la Argentina tiene imponentes destinos para conocer a lo largo y a lo ancho del país, no hace falta recorrer muchos kilómetros desde la provincia de Buenos Aires para conocer tres lugares que enamoran al turismo extranjero.

Como el Norte Argentino y nuestra Patagonia, la Provincia también cuenta con su encanto y otro tipo de turismo, uno que permite conectar con la naturaleza, las costumbres criollas y, sin dudas, una gran gastronomía.

Es por eso que, en boca de los propios turistas que viajaron miles de kilómetros para conocerlos, estos pueblitos tienen un encanto único que te dejará sin palabras: se tratan de Chascomús, Ensenada y Berazategui.

Tres destinos soñados en la provincia de Buenos Aires

Chascomús

Chascomús es uno de los puntos fuertes de la provincia de Buenos Aires. Si no alcanza con preguntarle a Tanja Zovich, una turista proveniente de Croacia que describió este destino, del cual quedó fascinada.

“Viví una experiencia tremendamente linda. Me resultó un lugar muy interesante para conocer las costumbres del campo, la cultura del mate, del compartir y de la amistad”, aseguró, en charla con el área de Turismo de Buenos Aires.

Chascomús y su hermosa laguna.

Con su gran espejo de agua y unos atardeceres increíbles, el gran atractivo de este espacio es la laguna, la cual invita a los turistas a disfrutar de ella y de todo lo que la rodea, como los espacios verdes, la Capilla de los Negros, el edificio municipal y la Vieja Estación.

Ensenada

Otro de los destinos más atractivos tiene que ver con la localidad de Ensenada: con sus enormes murallones y bellas playas, esta localidad invita a la exploración y al descanso de la rutina y una entrada de lleno a la relajación.

En época de verano, este destino toma su mejor versión, ya que no solo presenta balnearios “para todos los bolsillos” sino que ofrece una gran propuesta gastronómica. Y en cuanto al turismo, la Reserva Natural de Punta Lara invita a una jornada mágica en un ambiente original de la costa rioplatense.

Ensenada, un lugar mágico.

Desde Francia llegó Léa Brsrt, quien vivió en Argentina durante más de dos meses y visitó diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. “Nuestro host de La Plata nos llevó a conocer Ensenada en una velada que se extendió hasta el anochecer, contemplando el río. Un lugar muy hermoso y lleno de historias rioplatenses. Supimos sobre los misterios del palacio en ruinas y sobre el Fuerte Barragán donde desembarcaron los ingleses en la invasión de 1807. Aún recuerdo las fotos que nos tomamos por la tarde con mi compañera Charlotte y los barcos a nuestro fondo”, comentó al respecto.

Berazategui

Finalmente, este repaso lo completa Berazategui. A pocos kilómetros de allí, entre esta ciudad y La Plata, aparece un camino de árboles altos, frondosos, y de distintas tonalidades que llega hasta el famoso Árbol de las Luces, el gran atractivo de la zona.

Este rincón mágico resalta la diversidad natural de la provincia de Buenos Aires y es perfecto para disfrutar de juegos o lecturas bajo la sombra imponente de la vegetación. Se puede visitar tanto solo, en pareja o en familia.

La preciosa vegetación de Berazategui.

Daniel Rosella, de Brasil, no se quiso perder la experiencia: “En Argentina me vinieron a buscar al aeropuerto y enseguida me contaron cuáles eran los principales atractivos de la región. Pasaron pocos días de mi estadía y mi host me llevó al Parque Pereyra. Era un domingo a la tarde y nunca me voy a olvidar de todos los tonos de verdes que ví en aquel lugar. Enseguida pude conectarme con la naturaleza, algo muy importante para mí”, completó.