Es el tren más largo de la Argentina, vale menos de 40 mil pesos y es ideal para una escapada.

La red de trenes de larga distancia en Argentina es una de las opciones más económicas para recorrer y conocer las ciudades más emblemáticas de Argentina. Aunque de los más conocidos es el tren a Mar de Plata para disfrutar de los meses de verano, hay otro servicio que es el más largo del país y, por solo $40 mil se puede llegar a un destino perfecto para una escapada.

Con 1150 kilómetros de distancia, el tren más extenso que recorre el país une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán, perfecto para quienes busquen conocer la provincia que cuenta con gran historia y paisajes imponentes. El recorrido total es de 32 horas y abarca 4 provincias con paradas intermedias.

El servicio sale desde la estación de Retiro hacia Tucumán los miércoles y domingos (ambos días a las 21.10) y regresa desde San Miguel de Tucumán hacia Buenos Aires los martes y viernes (ambos días a las 21.30). Por es es perfecto para aprovechar para hacer una escapada de varios días y poder sacarle provecho a la ciudad.

Incluso, para quienes deseen hacer una escapada más corta, se puede aprovechar para descender en alguna de las paradas intermedias. Este recorrido en particular cuenta con 15 y son: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo Andino, Serradino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia, Herrera, La Banda, Cevil Pozo, Alderetes y Tucumán.

Cuánto cuesta el pasaje de tren a Tucumán

La categoría más baja es primera y el boleto cuesta $38.000, luego sigue pullman ($46.200) y finalmente está disponible la opción de sacar un camarote para dos personas a $131.200. Aunque el camarote es lo más caro, cuenta con otras comodidades: Dos camas cuchetas (la de abajo se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita para dejar cosas, enchufe, perchero, control de temperatura frío calor (aire acondicionado), un pequeño lavabo.