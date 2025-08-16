Cambios en el tren a Mar del Plata: horarios, frecuencias y precio de los pasajes en agosto 2025

El anuncio de Trenes Argentinos con respecto al servicio de larga distancia de Buenos Aires a Mar del Plata.

El transporte público en Argentina es un rubro muy buscado por la gente para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes y lo que se comunicó recientemente tiene que ver exclusivamente con el servicio de tren de larga distancia desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, que dura 6 horas. Trenes Argentinos anunció cambios e informó horarios, frecuencias y precios de los pasajes hacia la ciudad costera ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Trenes Argentinos anunció que a partir del 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, el servicio ferroviario entre Constitución y Mar del Plata sufrirá modificaciones debido a obras de mejora en las vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Esto implica que no habrá trenes los martes, miércoles y jueves desde Buenos Aires, ni los miércoles y jueves desde Mar del Plata. La venta de pasajes para el mes de septiembre ya está disponible, aunque con estas restricciones vigentes.

De esta manera, el acceso al tren para viajar a la Costa Atlántica seguirá vigente, pero con menos opciones disponibles entre semana. La planificación anticipada es clave, especialmente si se busca el tramo más barato o viajar en días con horarios completos. Según se supo, las obras apuntan a mejorar la seguridad y eficiencia del servicio a futuro.

Tren a Mar del Plata: horarios, frecuencias y precios de los pasajes

Horarios y frecuencias

Lunes y viernes: dos trenes diarios con salidas desde Constitución a las 7:30 y a las 14:17, y regresos desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:21. También se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna el domingo a las 22:53

Sábados: partida desde Buenos Aires a las 7:32 y 14:32, y regreso desde la costa a la 1:11 y 14:36.

Domingos y feriados: salidas a las 7:25 y 14:52; regresos a las 1:11 y 14:57.

Tarifas por franjas

El sistema utiliza tres franjas tarifarias según el día y horario del viaje:

T1 (alta demanda): $35 000 primera clase / $42 000 Pullman.

T2: $31 500 / $37 800.

T3 (más económica): $26 800 / $32 200.

Se mantiene un 10% de descuento por compra online, descuentos del 50% para menores de 3 a 12 años, 40% para jubilados y viaje gratuito para personas con discapacidad que presenten CUD, con acompañante.