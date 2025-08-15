Una nueva modificación afecta a los servicios de trenes. Esta vez, alcanza a las unidades de larga distancia que realizan viajes hasta Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos por miles de turistas.

En primer lugar, la empresa comunicó que desde el martes 19 de agosto no saldrán los servicios de Buenos Aires hacia la ciudad costera los días martes, miércoles y jueves. Y desde Mar del Plata hacia la cabecera de Plaza Constitución los miércoles y jueves. Este cambio se debe a obras en zona de vías, que se ejecutarán en el tendido, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Por otro lado, desde el 1 de septiembre se eliminarán los servicios directos a Mar del Plata desde Plaza Constitución. Ahora tendrán paradas en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

La tarifa varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Para obtener más información sobre los valores se puede ingresar a la web oficial de Trenes Argentinos.

¿Cuáles son los horarios de salida del tren a Mar del Plata?

Hacia Mar del Plata

Lunes a viernes hábiles: 7:40 y 14:44.

Sólo viernes hábiles: 17:08.

Sólo sábados: 07:32 y 14:33.

Sólo domingos y feriados: 07:25 y 14:52.

Hacia Buenos Aires

Lunes a viernes hábiles: 01:18 y 14:21.

Sólo sábados: 01:18 y 14:36.

Sólo domingos y feriados: 01:18 y 14:30.

Sólo domingos: 23:00.

¿Cómo sacar un pasaje de tren a Mar del Plata?

Los boletos se pueden adquirir en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias o a través de la web oficial.

El costo del pasaje varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Los trenes que parten domingo, lunes y viernes desde Plaza Constitución (servicio Pullman) cuestan:

Brandsen: $ 4800.

Chascomús: $ 8700.

Lezama: $ 11.300.

Castelli: $ 13.300.

Sevigné: $ 14.300.

Dolores: $ 15.200.

General Guido: $ 18.300.

Maipú: $ 20.300.

Las Armas: $ 22.200.

General Pirán: $ 23.800.

Coronel Vidal: $ 25.300.

Vivoratá: $ 27.100.

Mar del Plata: $30.000.

¿A qué otros destinos puedo viajar en trenes de larga distancia?

Buenos Aires-Rosario: sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio de los pasajes del tren a Rosario se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias que van desde los $ 11.700 en primera hasta $ 16.800 en pullman.

Los trenes se detienen en las 11 estaciones intermedias del recorrido: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gob. Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Buenos Aires-Córdoba: salen dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $ 25.000 en primera, $ 30.000 en pullman y $ 72.400 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Buenos Aires-Tucumán: cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los pasajes cuestan $ 38.000 en primera, $ 46.200 en pullman y $ 131.200 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 21 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.