En las últimas horas Trenes Argentinos informó que uno de los ramales de la línea Roca tendrá un recorrido limitado por obras en la zona de vías. La interrumpción parcial del servicio se realiza los sábados y domingos para evitar demoras en el traslado de pasajeros.

Esta vez, el ramal Bosques vía Temperley circulará con un recorrido limitado entre Plaza Constitución y Temperley. La medida aplica desde las 11 horas del sábado 9 de agosto y durante todo el domingo 10. Además, el servicio entre Bosques y Gutiérrez no circulará por obras en zona de vías.

Por otro lado, cabe recordar que hasta el domingo 31/8 el servicio entre las estaciones Berazategui y Bosques vía Quilmes estará interrumpido por la obra de renovación de vías a la altura de Sourigues.

¿Cómo llego hasta Bosques sin usar el tren?

Mientras dura la medida, los pasajeros pueden optar por las siguientes líneas de colectivos para llegar hasta Bosques (para consultar por otras estaciones, ingresar en este link).

Desde Plaza Constitución, con paradas en las estaciones de Sarandí, Villa Domínico y Wilde, se puede tomar el 129 N° 19 o el 195.

Desde Don Bosco, con paradas en las estaciones de Bernal y Quilmes, se puede tomar el 324 N° 5, N° 6 y N° 9.

¿Qué otros ramales de la línea Roca están afectados por obras?

Los pasajeros que utilicen el ramal que conecta Constitución y La Plata deberán buscar alternativas para llegar a los destinos correspondientes, ya que el tren sólo llegará hasta Tolosa, y partirá desde la misma hacia la ciudad. La medida regirá hasta el 31 de este mes y se enmarca en la denominada Emergencia Ferroviaria, impulsada por el gobierno nacional.

Con estos trabajos se renovarán 2060 metros de vías, pasos peatonales y a nivel para mejorar la seguridad operativa del ramal. Los miles de pasajeros que usan el servicio todos los días tendrán que buscar el modo de trasladarse casi 20 cuadras hasta 1 y 528 o movilizarse desde allí si es un viaje desde Constitución y necesitan ir al Casco Urbano.

Una de las alternativas es el colectivo. Desde Constitución están el 129, 195 y 98. A partir de las estaciones intermedia se pueden tomar las siguientes líneas: