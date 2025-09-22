Arrancó la venta de pasajes de los trenes a larga distancia: estos son los descuentos disponibles

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) lanzó la venta de pasajes de larga distancia para octubre y noviembre 2025. En la antesala de la temporada de verano y con dos fines de semana largo por los feriados del Día de la Raza y de la Soberanía Nacional, los boletos pueden adquirirse desde la plataforma oficial.
Trenes Larga Distancia: ¿Cuánto salen los pasajes para viajar en octubre y noviembre 2025?
Trenes Larga Distancia a Mar del Plata
Con una duración estimada de 6 horas y 29 minutos, el servicio desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata no circula los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías.
Los trenes semsemidirecto realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú, Coronel Vidal, además de Plaza Constitución y Mar del Plata.
Precios de los boletos
- $ 25.000 (Primera)
- $ 30.000 (Pullman)
Descuentos y promociones
- Compra a través de la web: 10%
- Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.
- Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.
- Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.
Trenes Larga Distancia a Bragado
Con una duración estimada de 6 horas y 14 minutos, el servicio desde la Estación Once de la Ciudad de Buenos Aires hacia Bragado circula tres veces por semana.
Precios de los boletos
- $ 7.500 (Primera)
- $ 9.000 (Pullman)
Trenes Larga Distancia a Justo Daract
El servicio entre Retiro y Justo Daract se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso.
Trenes Larga Distancia a Córdoba
Con una duración aproximada de 20 horas, los trenes desde la Estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires hasta Córdoba circulan dos a la semana hasta el 30 de octubre.
Precios de los boletos
- $ 25.000 (Primera)
- $ 30.000 (Pullman)
- $ 72.400 (Camarote)
Trenes Larga Distancia a General Guido - Divisadero de Pinamar
El servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso.
Trenes Larga Distancia a Junín
Con una duración aproximada de 6 horas y 5 minutos, los trenes desde la Estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires hasta Junín circulan todos los días de la semana.
Precios de los boletos
- $ 12.000 (Primera)
- $ 14.400 (Pullman)
Trenes Larga Distancia a Rosario
Con una duración aproximada de 6 horas y 34 minutos, los trenes desde la Estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario circulan todos los días de la semana hasta el 31 de octubre.
Precios de los boletos
- $ 13.000 (Primera)
- $ 16.800 (Pullman)
Trenes Larga Distancia a Tucumán
Con una duración aproximada de 32 horas, los trenes desde la Estación Retiro de la Ciudad de Buenos Aires hasta Tucumán circulan en octubre dos días a la semana.
Precios de los boletos
- $ 38.000 (Primera)
- $ 46.200 (Pullman)
- $ 131.200 (Camarote)
