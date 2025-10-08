Este fin de semana largo de octubre la octava edición de la Fiesta del Sabor Alemán 2025 en Arboledas.

Arboledas, la localidad perteneciente al partido de Daireaux y ubicado a poco más de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, llevará a cabo este fin de semana largo de octubre la octava edición de la Fiesta del Sabor Alemán 2025.

La celebración, que contará con comidas tradicionales, acompañadas de puestos de cerveza artesanal y el concurso de Cocina, será de acceso libre y gratuito, signando una opción más para los visitantes que se aventuren en descubrir esta joya del sur de la provincia de Buenos Aires.

Es que además de celebrar sus raíces germánicas, Arboledas integra el circuito rural que Daireaux a partir del cual ofrece vivir una experiencia distinta bajo la premisa del turismo de naturaleza.

¿Qué hacer en Daireaux?

Además de la Fiesta del Sabor Alemán 2025 en la localidad de Arboledas, los visitantes podrán sumergirse en la paz de la Laguna Juancho, un espejo poco visitado de Daireaux y con mucho pejerrey.

El Club de Pesca "La Glorieta" administra el predio y garantiza los servicios básicos para pasar el día en familia o con amigos.

El espejo fue recuperado para la pesca deportiva, gracias a la intervención de un pequeño grupo de aficionados, quienes junto al intendente municipal Luis A. Oliver se abocaron a la tarea de alejar furtivos y construir instalaciones para recibir a los visitantes.

Cuenta con un parque de 14 hectáreas arboladas que anteceden a un espejo que supera las 1200 hectáreas de forma alargada, con bahías, costas con barrancas bajas y juncales, profundidad máxima de 3 metros, y aguas no demasiado transparentes.

El principal afluente es el Arroyo Huascar, también emisario, ya que ingresa por el sudoeste, y compuerta mediante, por el sector nordeste sigue su recorrido para aportar fluido a otros embalses.

La Laguna Juancho cuenta con una muy buena población de pejerreyes y un tamaño promedio de 35 a 38 cm. Se llegaron a capturar piezas de 63 cm y 2,15 kg; entre los frondosos juncos que rodean el perímetro, junto a tarariras y bagres.

¿Cómo llegar a Daireaux desde la Ciudad de Buenos Aires?

Si optás por viajar en auto, la distancia es de aproximadamente 450 kilómetros, y el trayecto suele durar entre 5 y 6 horas. El recorrido más común es a través de la Ruta Nacional 3, pasando por ciudades como Azul y General Alvear.