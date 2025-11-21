La escapada soñada del verano: el destino caribeño que ahora tendrá más vuelos desde Argentina.

En plena cuenta regresiva hacia la temporada alta, Aerolíneas Argentinas confirmó una noticia que entusiasma a quienes ya están planificando una escapada al Caribe. La compañía extenderá hasta abril su operación hacia Aruba en las rutas que parten desde Buenos Aires y Córdoba. La decisión llega después de comprobar un sostenido nivel de demanda desde el lanzamiento de esta conexión, que rápidamente se posicionó como uno de los destinos más fuertes del esquema internacional.

Cómo será el cronograma de viajes a Aruba desde Aerolíneas Argentinas

El cronograma se mantiene tal como venía funcionando. Serán tres frecuencias semanales desde Buenos Aires (lunes, sábados y domingos) y un vuelo semanal desde Córdoba los jueves. Pero la gran novedad aparece en el mapa de verano, ya que durante enero y febrero Aerolíneas sumará además un vuelo semanal desde Mendoza cada viernes, ampliando la oferta para una de las épocas con mayor movimiento turístico.

Con esta apuesta, la compañía sigue afianzando su presencia en rutas clave y reforzando la estrategia de expandir su red más allá del verano, sobre todo en destinos de alta demanda. Aruba, con sus playas de agua turquesa, clima estable y una amplia propuesta gastronómica y recreativa, se consolida así como una de las opciones preferidas por los viajeros argentinos que buscan sol, descanso y un toque caribeño sin complicaciones.