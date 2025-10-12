Doble femicidio en Córdoba: encontraron al nene secuestrado y detuvieron a su padre por el crimen

Laurta habría asesinado a Luna Giardina y a Mariel Zamudio con un arma de fuego. (Foto: El Doce).

La Policía de Córdoba encontró este domingo por la tarde a Pedro Rodríguez Laurta (5) y a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en un domicilio del barrio de Villa Serrana. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo.

El último sábado por la tarde, Laurta habría asesinado a su expareja, Luna Giardina (24), y a su ex suegra, Mariel Zamudio, de alrededor de 50 años, utilizando un arma de fuego. Luego de cometer los presuntos femicidios, se llevó consigo al hijo de ambos.

De acuerdo a los detalles que le brindaron autoridades policiales al medio La Voz, el hecho se dio a conocer por un llamado del 911 de uno de los vecinos de la zona del barrio Villa Serrana. Según las autoridades, la comunicación telefónica “daba cuenta de detonaciones de armas de fuego”.

En diálogo con El Doce, vecinos del barrio afirmaron que “hace días el hombre merodeaba por la zona acosándola”. Agregaron que pasaba mucho tiempo en el techo de la casa de la familia.

Luna, Mariel y "Pedrito" vivían juntos en una casa ubicada sobre la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimu. La decisión de convivir se tomó luego de un periodo en el que Luna estuvo radicada junto con su pareja y su hijo en Uruguay. “Se volvieron el año pasado porque ella sufría muchos episodios de violencia”, aseguró una amiga de Giardina, otra mamá del jardín de infantes al que asistía su hijo.

La desaparición del menor había activado en las últimas horas la Alerta Sofía, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de su madre y su abuela en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu. A su vez, las autoridades habían emitido un pedido de captura internacional para el hombre.

Los detalles del operativo

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, el menor se encuentra en buen estado de salud. La detención del padre se produjo gracias a un trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Entre Ríos, que lograron interceptarlo cuando intentaba organizar su traslado hacia la frontera en taxi.

Inicialmente, se informó que el niño había sido encontrado en Concordia, pero posteriormente la Policía entrerriana confirmó que el operativo tuvo lugar en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde finalmente fue rescatado. El caso, que conmociona por su gravedad, continúa bajo investigación.