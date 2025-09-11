Una histórica marca de electrodomésticos abrió una cafetería de especialidad

La marca de electrodomésticos que abrió un café.

Una de las marcas de electrodomésticos más importantes del mercado argentino sorprendió a todos al anunciar su expansión con un rubro particular. Peabody abrió un café especialidad.

La empresa presentó COPHI, su primera cafetería inmersiva en Palermo, la cual combina gastronomía y la posibilidad de probar en vivo los productos de la compañía.

"Este emprendimiento es una manera de relacionarnos, acercarnos y dialogar directamente con los usuarios. Preparar una comida o tomar un café no es un acto básico: es un acto que crea vínculos, tiempo y espacio. Eso es lo que queremos lograr en COPHI", detalló Dante Choi, fundador de Goldmund, dueña de la marca Peabody al medio iProfesional.

El primer local de COPHI está ubicado en Gorriti y Malabia y permitirá consumo en el lugar, take away, blends propios envasados al vacío y accesorios para armar estaciones hogareñas. Todo esto con una playlist de música clásica de fondo para acompañar la experiencia sensorial, seleccionada por el propio fundador.

Allí los clientes tendrán la posibilidad de degustar cafés de especialidad, comprar café en grano o molido y elegir entre más de 25 modelos de cafeteras. Habrá una barra de degustación de distintos métodos de preparación y un subsuelo destinado a clases de cocina, talleres y demostraciones en vivo.

Además se podrán utilizar y testear los electrodomésticos que Peabody comercializa en un modelo inédito en nuestro país. El lugar está abierto todos los días de 8 a 20 horas. Desde la reconocida empresa de electrodomésticos señalaron que planean abrir 2 cafés más en 2026 y llegar a diez hacia 2029, mediante un sistema de franquicias que le permitan expandirse manteniendo la identidad de su primer local.

Peabody busca ofrecer "experiencias" a sus clientes

"Queremos ofrecer un café de excelente calidad, pero sin tantas vueltas: un buen Flat White o un café de grano tostado en nuestra planta de General Rodríguez, de forma eficiente y accesible", expresó Dante Choi.

En ese sentido, agregó: "Queremos que quien entre a COPHI viva una atmósfera distinta, que combine buen café, diseño y cultura". También marcó que buscan que "los clientes comprendan que Peabody no vende electrodomésticos, sino experiencias".

"Quien compra una cafetera no busca un aparato: quiere el momento de preparar desayunos para su familia. O alguien que compra una batidora lo que desea es compartir una torta casera. COPHI ofrece justamente eso: un lugar para vivir lo que nuestros productos generan", sumó.