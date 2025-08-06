Una importante minera hizo un gran anuncio.

En un evento organizado por Panorama Minero, el CEO de Vicuña Corp., José Morea, afirmó que el proyecto minero en San Juan podría convertirse en la mayor inversión extranjera directa en la historia argentina, además de posicionarse entre las 10 minas más grandes del mundo en cobre, oro y plata.

Morea destacó que la unión de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que componen Vicuña Corp., amplió considerablemente la escala del emprendimiento. “Puede ser del mismo orden de magnitud que todos los demás proyectos presentados al RIGI”, aseguró, haciendo referencia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Este mega proyecto, ubicado al norte de San Juan, cerca del límite con Chile y La Rioja, fue catalogado como el hallazgo minero más importante de los últimos 30 años. La integración de ambos proyectos, liderada por Lundin Mining y BHP, llevó a una demora en la presentación formal al RIGI para actualizar estudios ambientales y definir la infraestructura necesaria.

Respecto a los plazos, Morea señaló que están ultimando detalles para presentar el proyecto: “Estamos trabajando muchísimo para estar listos lo antes posible. Faltan algunos detalles internos, pero estamos a punto de estar listos. Estamos conversando muy bien con Nación y San Juan y hay incentivos de ambas partes para acelerar el desarrollo y la construcción de infraestructura”.

Cómo será la inversión que realizará la empresa minera

En cuanto a la inversión, aunque no brindó cifras exactas, recordó que Josemaría contemplaba más de US$ 5.000 millones. Con la incorporación de Filo del Sol, el monto podría duplicarse hasta US$ 10.000 millones, lo que convertiría a Vicuña en un proyecto sin precedentes para Argentina.

El informe técnico actualizado, esperado para principios del próximo año, incluirá las proyecciones definitivas de inversión y producción. Morea explicó que el objetivo es presentar un proyecto competitivo que asegure el financiamiento de los accionistas y garantice una producción exportable a largo plazo.

En el marco del evento también se debatió sobre la participación de proveedores internacionales y la posible implementación de normativas para proteger a los proveedores locales. Morea advirtió que imponer restricciones podría perjudicar a San Juan: “Sería contraproducente para San Juan como jurisdicción, que tanto le costó construir su reputación para atraer inversiones mineras, dar un paso que limite la competencia y la transparencia de los procesos licitatorios a los que empresas internacionales están obligadas”.

El directivo remarcó que la apertura y la competencia son esenciales para garantizar calidad, eficiencia y costos competitivos en un proyecto tan grande. De concretarse según lo previsto, Vicuña no solo impulsará las exportaciones argentinas, sino que también se convertirá en un motor de desarrollo económico y social para San Juan y la región andina.