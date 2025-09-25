Día del Empleado de Comercio: cuándo es, qué día cae y qué pasa con los negocios

Este año, el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 29 de septiembre.

Si bien la fecha oficial es el 26 de septiembre, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) confirmó que la conmemoración del Día del Empleado de Comercio pasará al lunes 29. La medida, consensuada con sindicatos y cámaras empresarias, busca facilitar la organización del sector y garantizar un descanso extendido a los trabajadores del rubro.

La ley 26.541, sancionada en 2009, reconoce este día como un “feriado nacional” exclusivo para quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto implica un derecho efectivo al descanso y en caso de trabajar, el cobro de la jornada al 100% extra.

Qué negocios abren y cuáles cierran por el Día del Empleado de Comercio

El lunes 29 de septiembre, supermercados, cadenas mayoristas y shoppings permanecerán cerrados en todo el país. En cambio, los comercios de barrio podrán abrir sus puertas si así lo deciden. Así suele ocurrir cuando son atendidos por sus propios dueños o cuando los empleados aceptan trabajar, pero cobrarán la jornada al doble de su valor.

Los empleados de comercio no están obligados a asistir a sus lugares de trabajo. Si no van, no se les descontará el día ni deberán presentar justificación. En caso de que trabajen, la patronal está obligada a pagarles doble. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios recordó que cualquier decisión debe surgir de un acuerdo respetando el convenio colectivo.

Un descanso que también es conquista laboral

La fecha, impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), es un símbolo de la lucha por los derechos laborales. Como en el Día del Trabajador (1° de mayo), es un feriado sectorial que marca el peso de uno de los gremios más numerosos del país. En el caso del sindicato de comercio, nuclea a más de un millón de trabajadores en la Argentina, una cifra que explica el alcance de la medida.

¿Cuándo es el próximo feriado confirmado en Argentina de 2025?

El Gobierno nacional oficializó el 1° de septiembre la resolución 139/2025 en el Boletín Oficial, lo que confirmó que el feriado del 12 de octubre será trasladado al viernes 10. De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, aunque la confusión sobre la naturaleza de la jornada generó dudas en trabajadores y empleadores.

La distinción entre feriado y día no laborable es clave: mientras uno implica descanso obligatorio y recargo salarial, el otro depende de la decisión del empleador. Con el cambio oficializado, el 10 de octubre es un feriado nacional, con todos los derechos que ello conlleva.