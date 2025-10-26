Elecciones 2025: cómo consultar dónde voto y número de mesa por WhatsApp

El chatbot “Vot-A” permite conocer el lugar de votación y otros datos esenciales desde cualquier celular con WhatsApp

En el marco de las elecciones 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un sistema digital para consultar el padrón electoral de forma rápida y gratuita a través de WhatsApp. Esta herramienta permite conocer el lugar de votación, el número de mesa y otros datos útiles directamente desde el celular, sin necesidad de ingresar a un sitio web.

Una forma práctica de acceder al padrón electoral

Con la llegada de las elecciones legislativas nacionales 2025, millones de ciudadanos podrán verificar su información en el padrón electoral utilizando un canal oficial y seguro. Se trata del chatbot “Vot-A”, desarrollado por la Cámara Nacional Electoral, que funciona a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del país.

Esta alternativa digital facilita la consulta en cualquier momento y lugar, evitando demoras y permitiendo obtener los datos necesarios para votar en cuestión de segundos. El sistema brinda la información directamente en la pantalla del teléfono, lo que resulta especialmente útil para quienes deseen tener los datos a mano el día de los comicios.

Cómo funciona el chatbot Vot-A para consultar el padrón

El proceso para consultar el padrón electoral mediante WhatsApp es sencillo y consta de cinco pasos.

Primero, se debe agendar el número oficial del chatbot Vot-A: +54 9 11 2455-4444. Una vez guardado entre los contactos, puede iniciarse la conversación con un simple saludo, como “Hola”.

El asistente virtual responde automáticamente y ofrece diferentes opciones relacionadas con las elecciones 2025. Al seleccionar la alternativa “¿Dónde voto?”, el sistema solicita algunos datos básicos: el número de documento (sin puntos ni espacios) y el género tal como figura en el DNI.

En cuestión de segundos, Vot-A devuelve un mensaje con la información completa del elector: el establecimiento de votación, la dirección, el número de mesa y el número de orden que figuran en el padrón electoral definitivo.

Toda la información puede guardarse en el chat, reenviarse o capturarse en una imagen para tenerla disponible el día de la votación.

Datos importantes para el día de las elecciones

El chatbot Vot-A también ofrece información adicional sobre el proceso electoral. Recuerda que el horario de votación es de 8 a 18 horas, aunque aquellos ciudadanos que estén en la fila a la hora del cierre podrán emitir su voto igualmente.

Para usar el sistema, basta con agendar el número oficial de la CNE y enviar un mensaje para obtener los datos del padrón

Asimismo, detalla los documentos válidos para votar en las elecciones 2025, entre los que se incluyen:

Nuevo DNI en formato tarjeta.

Tarjeta del DNI libreta celeste (aunque diga “no válido para votar”).

DNI libreta verde o celeste.

Libreta de enrolamiento (LE) o libreta cívica (LC).

De esta manera, el asistente digital no solo permite consultar el padrón electoral, sino también acceder a información útil sobre el desarrollo de la jornada electoral y los requisitos para ejercer el derecho al voto.

Innovación y accesibilidad en el proceso electoral

La implementación de herramientas como Vot-A refleja el avance hacia un proceso electoral más accesible y moderno. Gracias a la integración con WhatsApp, la Cámara Nacional Electoral acerca la información a la ciudadanía de manera directa, segura y gratuita, facilitando la participación en las próximas elecciones 2025.

Esta iniciativa digital busca garantizar que cada votante tenga a su alcance los datos actualizados del padrón electoral, promoviendo así una mayor transparencia y organización en uno de los eventos democráticos más importantes del país.