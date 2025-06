Escapada para el feriado de junio: el pueblo que tiene pastelería de primer nivel y que está a una hora de Buenos Aires



Con el fin de semana largo de junio a la vuelta de la esquina, las ganas de cortar con la rutina, cambiar un poco de aire y hacer una escapada, aunque sea breve, se hacen sentir. Y no hace falta irse muy lejos para disfrutar de algo distinto: a veces, lo mejor está más cerca de lo que pensamos. En la provincia de Buenos Aires, hay rincones que sorprenden, y Manzanares es uno de esos lugares que, aunque chiquito, guarda propuestas gastronómicas que valen oro.

Allí, dos espacios creados por una misma familia supieron transformar su amor por la cocina en un aporte enorme para la zona. Por un lado, un restaurante donde cada plato se hace con dedicación, en un ambiente cálido que invita a quedarse charlando largo y tendido. Y por el otro, una panadería de especialidad que se volvió referente por sus productos frescos y artesanales, hechos con una paciencia que se nota en cada bocado. Juntas, estas dos propuestas cuentan una historia de trabajo, pasión y compromiso con lo que hacen.

En el corazón de Manzanares, dos espacios gastronómicos se complementan a la perfección, ofreciendo una experiencia culinaria completa que no te podés perder. Por un lado, Pachu Pastelería, un emprendimiento familiar que nació de la pasión de Pachu Jordán por la pastelería artesanal. Con una propuesta que combina lo clásico con un toque personal, este espacio ofrece una variedad de tortas y postres elaborados con ingredientes de calidad y técnicas cuidadas. Pero más allá de lo rico, hay algo en el ambiente que hace que una vez que entrás, no quieras irte. El lugar parece detenido en el tiempo, con una calma que se contagia y una calidez que te hace sentir en casa. Y eso no es casualidad: es justamente lo que su dueña busca generar, ese clima de hogar donde cada persona que llega se sienta bienvenida y pueda disfrutar, sin apuro, de algo rico y bien hecho.



A pocos metros de la pastelería, Restaurante 1888 continúa con la tradición familiar, ofreciendo una propuesta que celebra la cocina mediterránea con un enfoque local. Bajo la dirección del chef José Luis Mastellone —suegro de Pachu—, el restaurante ofrece pescados y mariscos frescos, pastas artesanales y cortes de carne seleccionados, todo acompañado por una destacada selección de vinos nacionales. “Mi suegro siempre estuvo vinculado a lo gastronómico, y en esos años le ofrecieron poner un restaurante en Manzanares. Mi suegro dijo ‘¿por qué no se ponen acá?’”, recordó. El lugar necesitaba mucho trabajo, pero la familia se animó al desafío. “Estaba bastante deteriorado, pero con el apoyo de todos nos lanzamos a abrir el local. Fue todo un proceso y nos sentimos muy respaldados por lo que era 1888″.