El Destape AM 1070: El Pase es el tercer programa más escuchado del país, según IBOPE

El Destape AM 1070 es la tercera radio más escuchada del país, según IBOPE

El Pase de Roberto Navarro de El Destape AM 1070 sigue creciendo a pasos agigantados. Así lo dio a conocer el último informe realizado por Kantar IBOPE, empresa dedicada a realizar mediciones de audiencia en los medios de comunicación en Argentina, de televisión, radio, publicidad exterior y TGI. Así, se consolidó como la tercera radio más escuchada del país en el periodo febrero-abril 2025.

De acuerdo con las mediciones, en la franja de 10 a 12 la radio más escuchada es Radio Mitre, seguida por Radio 10 y en tercer puesto se ubica El Destape AM 1070.

La radio dirigida por Roberto Navarro integra un grupo de medios que comprende el portal de noticias El Destape y la FM Re 107.3. El Destape AM 1070 también se emite en formato audiovisual en YouTube y en el canal 20 de Telecentro, además de contar con casi 100 radios repetidoras en todas las provincias del país. Más abajo en la lista de Kantar IBOPE aparecen Radio Continental, AM 750, Radio Nacional, CNN Radio y AM 990 Splendid.

Programación El Destape AM 1070

6 a 7 horas: Es muy temprano, con Lucía Rodríguez Bosch y Nicolás Esquivel.

7 a 10: Habrá Consecuencias, con Ari Lijalad, Candelaria Botto, Ezequiel Fernández Moores, Mariano Beldkyk, Agustín López Núñez y Lucía Rodríguez Bosch.

10 a 12: El Pase, con Roberto Navarro, Nicolás Lantos, Alfredo Zaiat, Adrián Murano, Mariano Martín, Diego Genoud, Fernando Alonso, Candelaria Botto, Agustina Arredondo, Fernando Cibeira

12 a 14: Verdades Afiladas, con Adrián Murano, Lu Espíndola, Federico Lamas y Gino Viglianco.

14 a 17: Maldita Suerte, con Matías Colombatti, Gabriela Delelisi, Oriane Flechaire y Gerardo Delelisi.

17 a 19: Palo y Zanahoria, con Mariano Martín, Giselle Tepper, Fernando Alonso, Alexis Szewczyk y Fernando Cibeira.

19 a 21 (lunes a jueves): Detrás de lo que vemos, con Claudio Villarruel.

20 a 21 (lunes): SAD, Siempre al Diez, con Ezequiel Fernández Moores, Manuel Rodríguez, Federico Lamas y Franco Formoso.

20 a 20:30 (miércoles): Cancha embarrada, con Franco Formoso.

19 a 21 (viernes): Al infinito y más allá, con Nora Bär.

Ataque de Milei contra El Destape: denunció penalmente a Ari Lijalad

El presidente Javier Milei denunció a Ari Lijalad por los supuestos delitos de injurias y calumnias luego de que el periodista de El Destape publicara en una nota que tiene "el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos". El jefe de Estado le había pedido el jueves al tuitero Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- que le entregara una lista con nombres de periodistas para "meter en cana". La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 a cargo de Daniel Rafecas. Milei también denunció este viernes a Viviana Canosa y Carlos Pagni.

"Los dichos del querellado que se refieren a mi persona encuadran en los delitos tipificados en los arts. 109 y 110 (calumnias e injurias) del Código Penal, toda vez que Lijalad me atribuye la comisión de ciertos delitos, afectando gravemente mi honor y reputación", sostiene la denuncia presentada por Milei con la asesoría del abogado Francisco Oneto. La nota de Lijalad lleva el título "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi".

En la publicación, el periodista alertó por "el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto" que lleva adelante el gobierno nacional. "Este odio que Milei incentiva contra un genérico 'los periodistas' se suma al discurso nazi donde el que piensa distinto es un virus o una bacteria que hay que extirpar de la sociedad para que deje de ser un parásito que limita su crecimiento económico", sostuvo. En la denuncia, Milei acusa que la publicación vulnera "el honor subjetivo, al asociar mi figura con prácticas genocidas aberrantes afectando mi honra; y el honor objetivo, al menoscabar mi reputación pública ante la comunidad mediante dichas afirmaciones difamatoria".