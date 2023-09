El servicio de agua en Chamical comienza a normalizarse tras los trabajos de Aguas Riojanas

Debido a la intensa sequía en la región, el suministro se había visto afectado en varias zonas. Se hicieron trabajos de perforación que permitirán mejorar la presión y la distribución del agua.

El servicio de agua en Chamical comienza a normalizarse tras los buenos resultados de los trabajos que realiza el gobierno de La Rioja que incluyeron la habilitación de nuevas perforaciones y la conexión de un acueducto en la cabecera departamental para mejorar el suministro que se vio afectado como consecuencia de una intensa sequía en la región.

Los trabajos fueron articulados entre el Ministerio de Agua y Energía de la provincia, a través de la Secretaria de Agua y la delegación local, la empresa Aguas Riojanas y el municipio de Chamical, quienes desarrollaron diferentes acciones que comenzaron a recuperar el sistema integral de distribución de agua en la ciudad.

Debido al aumento en el caudal de agua que llega a la ciudad producto de los trabajos realizados, se realizaron las maniobras pertinentes para regular las distintas válvulas que van a permitir mejorar la presión y distribuir el agua con normalidad a los distintos sectores de la cabecera departamental.

Al respecto de estas mejoras, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, explicó que se reguló una válvula que se había roto y que el servicio irá mejorando con el correr de las horas. “Nos falta todavía otra perforación, pero hemos incorporado al sistema 50.000 litros más, y esto va a mejorar prácticamente el problema que veníamos teniendo”, dijo el funcionario.

“Si los vecinos notan que no le sube el agua, que no le llega con la presión suficiente, comunicarse con Aguas Riojanas para que acudan a ver. Hemos detectado casos de que se tata de problemas internos, por eso no les sube", añadió Scaglioni.

Sobre nuevas maniobras empleadas para la mejora en el servicio, el ministro expresó que “hemos puesto también al servicio el pozo balde que nos prestó el doctor Carlos del Moral, ya está en el sistema, tambien la perforación nueva y dentro de muy poco vamos a construir otro acueducto que va a llevar una nueva perforación de la cortada hacia la planta”.