Novedades en el caso Aralí, la niña asesinada en Córdoba: el abuelo sostiene que en la casa había "fiestas negras" y el fiscal se inclina por una hipótesis clave

El caso de Aralí Vivas, la niña asesinada en Córdoba cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en su casa para "tapar" el crimen, tomó un giro inesperado en las últimas horas cuando uno de sus abuelos reforzó la hipótesis principal de la investigación: que la niña sufría abusos sexuales y que su asesinato fue, en principio, para ocultar dichos delitos.

El abuelo, Omar Rauch, señaló que en la casa donde vivía la niña y sus hermanos sucedían "fiestas negras" cuando no estaba la madre y que a su nieta la "violaron y mataron en ese momento” y que después prendieron fuego la vivienda con el fin de ocultarlo. “Lamentablemente es posible que no sepamos cuál de los dos la abusó, pero los dos están implicados... la investigación está casi concluida”, declaró el hombre.

El fiscal Oscar Grieco, por su parte, en línea con lo declarado por Rauch, cree que "la menor fue asesinada para tapar el delito precedente", que podría tratarse de un abuso sexual y que hay "testimonios de dichos espontáneos" de uno de los detenidos, quien aseguró que "era costumbre abusar de esa niña".

Al principio se sospechaba que su muerte había sido producto del incendio, pero la autopsia reveló que “no hallaron monóxido de carbono en los pulmones” y presentaba “un traumatismo en la zona craneal”.

Los detenidos

Por el crimen, hay tres detenidos: Ezequiel Simeone, de 33 años, concubino de la madre de la víctima, y de Cristian Hernán Varela, de 40, amigo de Ezequiel. Ambos fueron detenidos como supuestos coautores del delito de homicidio.

La tercera detenida es Rocío Rauch, la madre de la víctima, pero bajo la figura de "delito de omisión de cuidados". Sobre esta detención, el abuelo aseveró, en diálogo con El DoceTV: "Mi hija no es culpable pero tampoco es inocente. Fue sometida a una serie de estudios y pericias de los especialistas antes de que le devuelvan los niños”.

Sobre el día del hecho, confirmó que su hija viajó a otra localidad cordobesa para pedirle al padre biológico de la menor que pague la cuota alimentaria.

La restitución de Aralí con su mamá, en la mira

Según trascendió, Aralí había sido restituida con su mamá a pesar de los problemas de adicciones y maltratos de la familia. “Los menores no estaban bien cuidados, eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumían drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos”, describió en conferencia de prensa el fiscal Oscar Grieco, quien aseveró que en julio de 2024 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) estableció que tanto la mamá de la niña como su padrastro estaban "aptos" para dicha revinculación.

Sobre estos hechos, la titular de la Senaf, Julia Reartes, brindó detalles sobre la actuación del organismo:“No puedo contestar si estuvo bien o no. Sería muy imprudente de mi parte, sobre todo porque hay una fiscalía investigando y no queremos entorpecer”, expresó en diálogo con El DoceTv sobre el accionar de los empleados. En esta línea, tras el crimen, se abrió una investigación interna para establecer si fue correcta o no su actuación.

A su vez, Reartes aseveró que hay una “profunda conmoción” y que desde un comienzo “se pusieron a disposición de la Justicia”.