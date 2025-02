Incendios en el Bolsón: "Se perdieron más de 120 viviendas"

Incendios en El Bolsón

Las llamas siguen activas y los vientos y las altas temperaturas empeoran a cada hora la situación en la localidad de El Bolsón. En diálogo con El Destape Radio, Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, contó que "es un incendio muy grande y muy difícil de trabajarlo". El funcionario está presente en el lugar desde hace una semana. "Se perdieron más de 120 viviendas", afirmó y pidió a la sociedad "no iniciar fuego de ninguna manera".

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) solicitó a la provincia de Buenos Aires que envíe refuerzos al sur. La respuesta de Axel Kicillof fue positiva y por ello envió otros 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y logístico para ayudar a combatir los incendios que se desarrollan en Aluminé, provincia de Neuquén. "Esto ya es una práctica recurrente de la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof", contó y detalló que también estuvieron en los incendios en Corrientes, en Chubut, en Mendoza y en Córdoba. Además, remarcó que "lo primero que hace el gobernador es llamar a los gobernadores que tienen problemas y ofrecerle colaboración".

Las consecuencias del incendio forestal que sufrieron los habitantes de Río Negro son profundas. "Perdieron todo, corrales, invernaderos, animales. Salvaron lo que pudieron, en minutos el fuego les consumió todo. Talleres completos perdidos, se quedaron sin herramientas, palas, motosierras, sierras. No les quedó nada", detalló una fuente a El Destape sobre la preocupante situación que atraviesa la gente que "vive de sus chacras".

En este marco, denuncian que "no hay agua en la zona" y que los propios vecinos hicieron un canal donde "tiran mangueras para cargar sus tanques". Además, confirmaron que no hay luz, ya que "se quemó todo el sistema eléctrico" y que el mismo "tardará muchísimo tiempo en recuperarse". A esta situación crítica, se le suma que "tampoco hay grupos electrógenos, muchos lo perdieron en el incendio" y aseguraron que el Estado, tanto a nivel nacional como provincial "no llevó nada" para los afectados por el fuego.

La asistencia de PBA

A pedido del SNMF el Gobierno bonaerense reforzó la presencia en El Bolsón, Rio Negro, con la disposición de 26 nuevos brigadistas y cinco móviles, que se suman a los enviados el martes pasado. En ambas jurisdicciones, el personal especializado dispuesto por la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, está integrado por miembros de Defensa Civil, bomberos de la Policía y Voluntarios de las tres Federaciones que funcionan en territorio bonaerense (Centro-Sur, Bonaerense y Provincia).

Por otro lado, en Río Negro la provincia envió el 4 de febrero una comitiva integrada por 46 personas y 13 móviles para colaborar con los incendios en El Bolsón, Río Negro. A partir de hoy, esos recursos fueron reforzados con 26 nuevos brigadistas y cinco vehículos livianos.