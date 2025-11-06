Efemérides del 6 de noviembre qué pasó un día como hoy

El 6 de noviembre es el Día del Trabajador Bancario.

Cada 6 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas hasta la celebración del Día del Trabajador Bancario.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1820 - Bandera argentina

El marino y corsario estadounidense David Jewett, comandante de la fragata argentina Heroína, izó por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas. Lo hizo en Puerto Soledad, en el noreste de la isla que lleva ese nombre, donde encontró a unos 50 cazadores de ballenas británicos y estadounidenses con naves que no habían sido autorizadas por el Gobierno de Buenos Aires. Jewett se había nacionalizado argentino para combatir al colonialismo en Sudamérica.

1903 - Parque Nacional del Sur

El explorador, científico y geógrafo Francisco Pascasio Moreno donó al Estado tres leguas cuadradas de bosques para la creación del Parque Nacional del Sur, que luego se convertiría en el actual Parque Nacional Nahuel Huapi en torno a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

1929 - Nacimiento de Juan Carlos Gené

El actor y dramaturgo nació en Buenos Aires. Fue presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, director general de Canal 7 y del Teatro San Martín de Buenos Aires.

1965 - Nacimiento de "Gabo" Ferro

Nació en Buenos Aires el músico y cantante Gabriel Fernando “Gabo” Ferro, quien lideró la banda under de hardcore Porco en la década de 1990.

1970 - Primer Concierto

En la Escuela Secundaria Nipmuc Regional de la ciudad de Mendom, en Massachusetts, en Estados Unidos, la banda estadounidense de hard rock Aerosmith realiza su primer concierto. La banda, también conocida como la de "los chicos malos de Boston" contribuyó a establecer el hard rock y el pop rock en la década de 1980.

1982 - San Lorenzo

Al cabo de un año en la Primera B, el San Lorenzo de Almagro dirigido por José Yudica regresó a la máxima categoría del fútbol argentino al vencer por 1-0 a El Porvenir con gol de Rubén Darío Insúa de penal. El árbitro Rubén Torres dio por terminado el partido cuando faltaban tres minutos de juego, a raíz de que los hinchas del “Ciclón” invadieron la cancha.

1988 - Nacimiento de Emma Stone

Nació en la ciudad de Scottsdale, en Arizona, Estados Unidos, la actriz y cantante estadounidense Emily Jean Stone, quien lleva ganados 32 premios, entre ellos un Óscar y un Globo de Oro.

Emma Stone.

1991 - Disolución de la KGB

Rusia anunció la disolución de la KGB (sigla en ruso del Comité para la seguridad del Estado), el servicio secreto de la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), famosa durante la Guerra Fría con Estados Unidos y otros países del Occidente capitalista. En reemplazo de la KGB se creó el Servicio de Inteligencia Extranjera ruso.

2025 - Día Nacional de Parques Nacionales

Este día es celebrado en conmemoración a la donación de terreno en la actual provincia de Río Negro que realizó el geógrafo Francisco Moreno en 1903 para la creación de reservas naturales.

2025 - Día del Trabajador Bancario

Esta fecha recuerda la primera huelga bancaria, realizada en 1924, para rechazar la jornada laboral de 12 horas.