Efemérides del 30 de mayo: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día se encuentra la ejecución de Juana de Arco y el aniversario de la muerte de Raúl Scalabrini Ortiz. Además, es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

Hoy, 30 de mayo, recordamos diversos acontecimientos históricos que han marcado esta fecha a lo largo de los años. Desde la muerte del filósofo Voltaire hasta la fundación de la revista deportiva argentina El Gráfico, pasando por la trágica ejecución de Juana de Arco, estas efemérides nos transportan a momentos significativos de la historia.

Regresamos al pasado, al año 1431, cuando en la ciudad francesa de Rouen se llevó a cabo la triste ejecución de Juana de Arco. La heroína de Francia en la Guerra de los 100 años con Inglaterra fue quemada en la hoguera por orden del duque inglés Juan de Bedford, acusada de herejía en un juicio liderado por el obispo Pierre Cauchon. Aunque su muerte fue trágica, Juana de Arco fue canonizada en 1920 y se convirtió en un símbolo de valentía y patriotismo.

En 1778, en París, falleció a los 83 años François M. Arouet, conocido mundialmente como Voltaire. Este abogado, filósofo y ensayista fue una figura destacada de la Ilustración, un período histórico que puso énfasis en el poder de la razón y la ciencia por encima de la religión. Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa en 1746, dejando un legado de pensamiento crítico y libertad intelectual.

En el ámbito del deporte, el 30 de mayo de 1911 marcó el inicio de una tradición en Estados Unidos: la carrera de automóviles de 500 millas en Indianápolis. Este circuito semioval, que lleva el nombre de la ciudad, se convirtió en un referente del automovilismo. Ray Harroun fue el primer ganador de las 500 Millas de Indianápolis, un evento que ha emocionado a los aficionados durante más de un siglo.

Un salto en el tiempo nos lleva al año 1919, cuando Constancio Vigil fundó la revista El Gráfico, considerada la decana de la prensa deportiva argentina. En su primer número, esta publicación pionera constaba de tan solo doce páginas, pero destacaba por su innovadora inclusión de fotografías, una novedad en aquel entonces. Desde entonces, El Gráfico se ha consolidado como un referente del periodismo deportivo en Argentina.

En 1959, Argentina perdió a uno de sus destacados periodistas y escritores: Raúl Scalabrini Ortiz. A los 61 años, Scalabrini Ortiz falleció en Buenos Aires. Además de su labor periodística, se destacó como ensayista y fue un cultor de la corriente revisionista en la historiografía argentina. Junto a Arturo Jauretche y Homero Manzi, fundó FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), un movimiento que buscaba replantear los problemas económicos y sociales del país.

En el ámbito musical, el 30 de mayo de 1964 es una fecha destacada para los amantes del rock. En ese día se publicó en Estados Unidos el primer disco de la legendaria banda británica The Rolling Stones, titulado "England's newest hitmakers". Con doce canciones, este álbum marcó el inicio de una trayectoria que convertiría a los Stones en íconos del rock a nivel mundial.

Por desgracia, el 30 de mayo también nos recuerda momentos trágicos. En 1991, el cantante Freddie Mercury, afectado gravemente por el sida, grabó en Inglaterra "These Are the Days of Our Lives", su último videoclip con la banda Queen. Esta canción, escrita por Roger Taylor, formó parte del álbum "Innuendo" y se convirtió en un emotivo legado de un talento inigualable.

"England's newest hitmakers" , el primer disco de The Rolling Stones.

Se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Esta fecha, establecida por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) en 1997, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la donación para las personas que necesitan trasplantes. Es una oportunidad para reflexionar sobre la solidaridad y el valor de la vida.