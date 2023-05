Efemérides del 16 de mayo: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día se encuentra el nacimiento de Lionel Scaloni y el aniversario de la muerte de Jorge Porcel. Además, se recuerda el Rosariazo.

El 16 de mayo es una fecha llena de acontecimientos históricos y destacados en diferentes áreas. A lo largo del tiempo, este día ha sido testigo de sucesos relevantes que merecen ser recordados. A continuación, repasaremos algunas de las efemérides más destacadas del 16 de mayo.

En 1920, el papa Benedicto XV llevó a cabo una ceremonia de canonización en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde declaró la santidad de Juana de Arco, que fue una heroína francesa que lideró al ejército durante la fase final de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra. A pesar de su valentía y coraje, fue condenada por herejía y quemada en la hoguera en 1431. La declaración de santidad por parte del papa Benedicto XV fue un reconocimiento a su figura y a su importante papel en la historia de Francia.

Juana de Arco, la Doncella de Orleans, fue acusada de hereje, reincidente, apóstata e idólatra y sentenciada a morir en la hoguera, en Ruán, en el noroeste de Francia.

En 1929, se llevó a cabo la primera entrega de los Premios Óscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió galardonar a las mejores películas de 1927 y 1928 en una cena celebrada en el hotel Hollywood Roosevelt de la ciudad de Los Ángeles. Esta fue la única ceremonia de los Óscar que no fue transmitida al público. Los Premios Óscar se han convertido en uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo del cine y continúan celebrándose hasta la actualidad.

Falleció Eliot Ness en 1957, famoso agente del Tesoro estadounidense y líder del legendario grupo de "Los Intocables". Ness se hizo conocido por encarcelar al jefe mafioso Al Capone por evasión de impuestos. Su muerte ocurrió a los 57 años en la localidad de Coudersport, en Pennsylvania, Estados Unidos. Su labor en la lucha contra la delincuencia organizada y su papel en la captura de Al Capone lo convirtieron en una figura emblemática de la época.

En 1966, dos acontecimientos importantes marcaron la historia de la música. Por un lado, el icónico cantautor Bob Dylan lanzó al mercado estadounidense su séptimo álbum de estudio, titulado "Blonde on Blonde". Este álbum se convirtió en uno de los primeros dobles de la historia de la música y completó la trilogía de rock que Dylan había iniciado con "Bringing It All Back Home" en 1965 y continuado con "Highway 61 Revisited" al año siguiente.

Por otro lado, la banda estadounidense The Beach Boys lanzó en Estados Unidos su undécimo álbum, titulado "Pet Sounds". Este álbum fue aclamado por la crítica y la revista Rolling Stone lo ubicó como el segundo mejor disco de la historia. "Pet Sounds" es considerado una obra maestra del pop y ha influido en numerosos artistas y bandas a lo largo de los años.

En 1969, en la ciudad santafesina de Rosario, comenzaron una serie de marchas de protesta y huelgas conocidas como el "Rosariazo". Estas manifestaciones marcaron el principio del fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía. El Rosariazo fue un importante levantamiento popular en contra del régimen militar que gobernaba Argentina en ese momento. Estas manifestaciones fueron el resultado del descontento generalizado de la población debido a las políticas represivas y autoritarias del gobierno. Finalmente, en junio de 1970, los comandantes de las Fuerzas Armadas destituyeron a Onganía y designaron en su reemplazo al general Roberto Levingston.

En 1970, nació en Buenos Aires laex tenista Gabriela Sabatini, quien se convertiría en la argentina más destacada en ese deporte. A lo largo de su carrera, Sabatini alcanzó el tercer puesto del ranking mundial del tenis femenino. En 1990, logró ganar el Abierto de Estados Unidos, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo. Además, obtuvo los WTA Tour Championships en 1988 y 1994, consolidándose como una de las grandes figuras del tenis argentino.

En 1978, nació Lionel Scaloni en la localidad santafesina de Pujato. Scaloni es un exjugador de fútbol y actualmente se desempeña como técnico de la selección argentina campeona del mundo. Fue parte del equipo nacional que se consagró campeón del mundo en el Mundial Sub-20 de Malasia en 1997 y también formó parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania en 2006. A lo largo de su carrera, Scaloni jugó en el Deportivo La Coruña de España y ha dejado su huella en el fútbol argentino.

Finalmente, en 2006, falleció en Miami el reconocido actor y humorista argentino Jorge Porcel, a los 69 años de edad. Porcel fue ganador de dos premios Martín Fierro y un Konex, y formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo. Además, trabajó en más de 50 películas, dejando un legado en la industria del entretenimiento argentino.