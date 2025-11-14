Efemérides del 14 de noviembre qué pasó un día como hoy

El juvenil delantero de Argentinos Juniors Diego Maradona anotó sus dos primeros goles en Primera División, el 14 de noviembre de 1976.

Cada 14 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de John W. Cooke y el pintor Claude Monet hasta la publicación de la novela Moby Dick.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1831 - Fallecimiento de Friedrich Hegel

Murió en Berlín, a los 61 años, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán y uno de los más influyentes del siglo XIX. Su obra tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx.

1840 - Nacimiento de Claude Monet

Nació en París el pintor francés, uno de los creadores del impresionismo, término que deriva de su obra Impresión, sol naciente, de 1862.

1851 - Moby Dick

En Nueva York, el escritor estadounidense Hernan Melville publicó su novela "Moby Dick", que narra la obsesiva y autodestructiva travesía de un barco ballenero en persecución de un gran cachalote blanco, una de las obras más importantes de la literatura en lengua inglesa.

1919 - Nacimiento de John W. Cooke

Nació en la ciudad bonaerense de La Plata el abogado y ex diputado peronista, a quien el ex presidente y general Juan Domingo Perón designó como único representante suyo y del Movimiento Nacional Justicialista después del Golpe de Estado que lo había derrocado en septiembre de 1955.

1976 - Diego Armando Maradona

El juvenil delantero de Argentinos Juniors anotó sus dos primeros goles en Primera División, en la goleada por 5 a 2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del Torneo Nacional 1976.

1986 - Beto Alonso

El volante ofensivo Norberto Osvaldo Alonso, ídolo de River Plate, jugó su último partido en la Primera División del fútbol argentino, en el empate 0 a 0 del equipo Millonario ante Platense. Unos días después, el “Beto” lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental, en la victoria por 1-0 ante el Steaua Bucarest rumano en Tokio.

Beto Alonso.

2001 - Fallecimiento de "Toto" Lorenzo

A los 79 años murió en Buenos Aires el ex futbolista y entrenador, destacado técnico de Boca Juniors, con el que obtuvo tres títulos locales y dos Copa Libertadores de América. Jugó en Chacarita Juniors y Boca, donde disputó un total de 104 partidos en los que marcó 28 goles.

2010 - Sebastian Vettel

A los 23 años y 154 días, el alemán se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Abu Dabi con la escudería Red Bull Racing.

2025 - Día del Tambero

Esta celebración conmemora la fundación en 1920 de la Unión General de Tamberos.