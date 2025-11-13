Efemérides del 13 de noviembre qué pasó un día como hoy

Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de 1901.

Cada 13 de noviembre se recuerdan efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Arturo Jauretche hasta la conmemoración del Día Nacional del Bullying.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1901 - Nacimiento de Arturo Jauretche

En la ciudad bonaerense de Lincoln nació el escritor y político, fundador de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), dirigente de la Unión Cívica Radical y luego del peronismo, figura clave del pensamiento nacionalista y democrático. Es el autor del “Manual de las zonceras argentinas”.

1907 - Paul Cornu

El ingeniero y fabricante francés de bicicletas realizó el primer vuelo de la historia en helicóptero. Fue en la localidad de Lisieux, en el noroeste de Francia. El aparato, que contaba con un motor de 24 CV de potencia con dos rotores de rotación inversa, logró elevarse unos 30 centímetros durante unos 20 segundos.

1962 - Primera plana

Empezó a circular en Buenos Aires la revista semanal Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman con el estilo de periodismo interpretativo de la estadounidense Time y el diario francés Le Monde. En su redacción trabajaron destacados periodistas, como Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Ernesto Schoo y Hugo Gambini.

1976 - Nacimiento de José María Muscari

En Buenos Aires nació el actor, dramaturgo y director teatral, autor de Casa Valentina, Shangay, té verde y sushi en ocho escenas y Bollywood, entre otras.

1999 - Martín Palermo

El delantero, máximo artillero de la historia de Boca Juniors, marcó su gol número 100 en Primera División, al anotar uno de tantos con los que el equipo xeneize venció por 2 a 1 en su visita a Colón de Santa Fe. Anotó el tanto poco después de sufrir una rotura de ligamentos de su rodilla derecha que lo mantuvo inactivo durante seis meses.

2004 - Fallecimiento de Domingo Cura

A los 75 años murió en Buenos Aires el músico y bombista, considerado como el percusionista más destacado de la música folklórica argentina.

2011 - Fallecimiento de Guido Falaschi

A los 22 años murió el piloto de automóviles durante un accidente en una carrera de Turismo Carretera en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad bonaerense de Balcarce.

Guido Falaschi.

2016 - Fallecimiento de Leon Russell

A los 74 años murió en la ciudad de Nashville, Tennessee, en EE.UU., el músico, compositor y cantante estadounidense Claude Russell Bridges, quien publicó alrededor de cuarenta discos que van del rock al blues y el góspel.

2025 - Día Nacional contra el grooming

Esta fecha conmemora la aprobación en 2013 en el Senado de la ley 26.904, que incorporó penas de prisión al Código Penal para aquellos adultos que cometan acoso sexual a menores de edad en redes sociales o medios digitales que permiten la interacción entre dos o más personas (grooming).