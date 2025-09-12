Efemérides del 12 de septiembre: qué pasó un día como hoy

José de San Martín se casó con María de los Remedios de Escalada el 12 de septiembre de 1812.

Cada 12 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el casamiento de José de San Martín con María de los Remedios Escalada, los nacimientos de Antonio Cafiero y Paul Walker hasta la celebración del Día de la Industria Naval.

1812 - Una unión histórica

El general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, se casó en la Catedral de Buenos Aires con María de los Remedios Escalada, con quien tuvo una hija, Mercedes Tomasa San Martín y Escalada.

1922 - Nacimiento de Antonio Cafiero

En la ciudad bonaerense de San Isidro nació el político Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista. Fue ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno del general Juan Domingo Perón y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991.

1931 - Nacimiento de Alberto Migre

En Buenos Aires nació el guionista y productor de televisión Felipe Alberto Milletari Miagro, autor de exitosas telenovelas como Rolando Rivas, taxista y Piel naranja, entre otras.

1944 - Nacimiento de Barry White

El cantante y compositor Barry Eugene Carter nació en la ciudad de Galveston, en Texas, Estados Unidos. Fue ganador de 106 Discos de Oro. Vendió más de 100 millones de discos. El 12 de septiembre de 2013 fue distinguido de forma póstuma con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

1959 - Bonanza

La cadena estadounidense de televisión NBC emitió en Nueva York el primer capítulo de la popular serie de vaqueros, que se mantuvo en las pantallas de Estados Unidos hasta 1973.

1973 - Nacimiento de Paul Walker

Nació en la ciudad de Glendale, en California, el actor estadounidense, popularmente conocido por su papel de Brian O’Conner en la película Rápido y Furioso.

1992 - Fallecimiento de Anthony Perkins

A los 60 años murió en el barrio de Hollywood, en Los Ángeles, el actor estadounidense de cine y teatro, quien alcanzó la fama por interpretar al asesino serial Norman Bates en la célebre película Psicosis, del director británico Alfred Hitchcock.

1993 - Javier Zanetti

El defensor lateral, el segundo jugador que más veces jugó para la selección argentina (143), detrás de Javier Mascherano (145), debutó en Primera División. Lo hizo con la camiseta de Banfield, en partido con empate 0-0 ante River Plate.

2003 - Fallecimiento de Johnny Cash

En la ciudad de Nashville, en Tennessee, a los 71 años, murió el cantante y compositor estadounidense, uno de los grandes referentes de la música country y de mayor influencia en el siglo XX.

2025 - Día de la Industria Naval

Esta efeméride recuerda la fecha de 1961 en la que el entonces presidente, Arturo Frondizi, firmó el decreto que dio impulso a un plan de renovación de la flota de buques mercantes argentinos.