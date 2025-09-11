Efemérides del 11 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Domingo Faustino Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888.

Cada 11 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el atentado a las Torres Gemelas hasta la celebración del Día del Maestro.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1888 - Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento

El docente, diplomático y militar murió a los 77 años en Asunción del Paraguay. Fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874; y es considerado el “padre del aula” por ser un gran promotor de la educación pública en todo el país.

1940 - Nacimiento de Brian de Palma

En la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, nació el guionista y director de cine, ganador de un premio en el Festival de Cine de Venecia quien lleva filmadas 31 películas, entre ellas las taquilleras Scarface, Carrie y Los intocables.

1951 - Nacimiento de Hugo Porta

El exrugbier, considerado el mejor jugador de la historia del seleccionado de Los Pumas y uno de los más grandes aperturas de todos los tiempos, nació en Buenos Aires. Fue figura del Club Banco Nación, ganó dos premios Konex y en 1997 fue incluido en el Salón de la Fama del Rugby.

1973 - Fallecimiento de Salvador Allende

El presidente de Chile se suicidó a los 65 años en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, en medio del bombardeo desatado durante el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, el comienzo de 17 años de dictadura militar.

1977 - Guillermo Vilas

El marplatense se convirtió en el único argentino en alcanzar el puesto número dos de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales al ganar el torneo de Forest Hills al vencer al estadounidense Jimmy Connors, número uno del mundo. La de 1977 fue una temporada inolvidable en la exitosa carrera de Vilas: ganó 16 torneos con un récord de victorias consecutivas.

1987 - Fallecimiento de Peter Tosh

A los 42 años murió en Kingston el músico jamaiquino de reggae Winston Hubert McIntosh, uno de los máximos representantes del movimiento rastafari. Formó parte de la banda de reggae The Wailers liderada por Bob Marley y desarrolló luego una exitosa carrera como solista.

2001 - Torres Gemelas

Las dos Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York cayeron derribadas luego del impacto de aviones de líneas comerciales en un atentado terrorista cometido por el grupo integrista islámico Al Qaeda que causó la muerte de más de casi 3.000 personas.

Atentado a las Torres Gemelas.

2005 - Sergio Agüero

El delantero convirtió en la goleada de Independiente por 4-0 a Racing Club en un clásico por la sexta fecha del torneo Apertura 2005 disputado en el estadio Libertadores de América. El gol del Kun fue el cuarto del equipo “rojo”, dirigido por Julio César Falcioni. Los otros tres goles los marcó Nicolás Frutos.

2025 - Día del Maestro

Esta efeméride conmemora la fecha de 1888 en la que falleció el expresidente Domingo Faustino Sarmiento.