Un estudio dio a conocer qué significa acariciar perros en la calle.

Muchas personas amantes de los perros acarician a esos animales cuando se los cruzan en la calle; sobre esta realidad se hizo un estudio psicológico que indicó que características de personalidad tendrían. Al mismo tiempo, los expertos indicaron qué beneficios trae para la mente humana tener contacto con perros.

Una investigación hecha por varias universidades estadounidenses en conjunto dio a conocer que acariciar animales no es solo una cuestión de expresar amor sino que tiene consecuencias directas en el entramado mental de las personas e incluso en lo físico: el ritmo del corazón se estabiliza, baja la presión arterial y las tensiones y el estrés se reducen notoriamente. Los psicólogos recomiendan acariciar perros e interacturar con ellos para ayudar al equilibro emocional.

Aquellas personas que suele acariciar perros en la vía pública comparten ciertos ragos de personalidad en común, relacionados con andar por la vida con liviandad, disfrutar de cada momento, ser pacientes, empáticos y apasionados. Al mismo tiempo, ese tipo de humanos compartiría el gusto por estar afuera y aprovechar sus momentos libres para conectar con la naturaleza y el aire libre.

Por otro lado, cuando no se trata de un perro random sino que de una mascota propia, los beneficios del contacto con animales se potencia aún más ya que hay un vínculo por medio que, además de bajar el estrés y relajarte, genera una sensación de refugio aún mayor.

Cuidados que hay que tener con un perro como mascota