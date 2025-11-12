Efemérides del 12 de noviembre qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Enzo Francescoli nació el 12 de noviembre de 1963.

Cada 12 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fusilamiento del caudillo “Chacho” Peñaloza hasta el nacimiento de Enzo Francescoli, ídolo de River Plate.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1863 - Fallecimiento de Chacho Peñaloza

A los 65 años murió fusilado en la localidad riojana de Olta el militar y caudillo federal Ángel “Chacho” Peñaloza, uno de los últimos líderes de esa corriente en alzarse en armas contra el centralismo de Buenos Aires durante el gobierno del presidente Bartolomé Mitre.

1864 - Triple Alianza

Estalló la Guerra de la Triple Alianza, librada por la coalición formada por el imperio de Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, una de las más cruentas del siglo XIX en Sudamérica. Paraguay quedó devastado y perdió gran parte de su territorio al ser derrotado, en 1870. Se calcula que murió entre el 50% y el 85% de la población paraguaya y alrededor del 80% de los varones.

1961 - Nacimiento de Nadia Comaneci

En la ciudad rumana de Onesti nació Nadia Elena Comaneci, una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, ganadora de nueve medallas olímpicas, entre ellas cinco de oro. Ganó además cuatro medallas del Campeonato Mundial de Gimnasia y doce del Campeonato Europeo. Fue condecorada dos veces con la Orden Olímpica.

1961 - Nacimiento de Enzo Francescoli

Nació en Montevideo el ídolo de River Plate, donde jugó en dos etapas en las que marcó 115 goles y ganó siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores de América de 1996. “El Príncipe” también fue figura de la selección de Uruguay.

1963 - Fallecimiento de José María Gatica

El exboxeador murió a los 38 años, arrollado por un colectivo en la ciudad bonaerense de Avellaneda. Fue uno de los pugilistas más populares de la Argentina. Libró 96 combates, de los que ganó 86.

2025 - Día Mundial contra la Neumonía

Esta efeméride busca alertar sobre esa enfermedad, la principal causa de muerte de niños menores de cinco años.

2025 - Día Mundial de la Obesidad

La fecha fue establecida para crear conciencia sobre los daños a la salud que causan el consumo de alimentos con alto contenido de grasa y azúcares. Cada año mueren en todo el mundo al menos 2,8 millones de personas a causa de enfermedades provocadas por la obesidad o sobrepeso, advierte la Organización Mundial de la Salud.