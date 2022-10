Detuvieron al sobrino del "Ogro" Fabbiani por posesión de drogas

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Brian Emanuel Fabbiani, de 26 años, con 1.700 microdosis de LSD y dinero en efectivo en su poder.

El sobrino del ex futbolista Cristian "Ogro" Fabbiani fue detenido por posesión de drogas en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Este sábado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a Brian Emanuel Fabbiani, de 26 años, con 1.700 microdosis de LSD y dinero en efectivo en su poder.

Según reportó C5N, el joven se encontraba en una actitud sospechosa en Avenida Asamblea y Pumacahua cuando de pronto se hizo presente un operativo de seguridad en el que le pidieron la documentación pertinente.

Según reportaron los efectivos de la brigada antidrogas de la Policía de la Ciudad, Brian Fabbiani estaba muy nervioso y en varias oportunidades pudieron notar movimientos extraños de su parte y como también divisar que el joven se llevaba la mano a la nariz repetidamente.

Ante los transeúntes, la Policía procedió a realizar la inspección en la cual pudieron secuestrar dinero en efectivo, cartones troquelados con 1.700 microdosis que dieron positivo para Acido Lisérgico, el cual se encontraba distribuido en 17 planchas con 425 dosis cada una.

El joven no tiene antecedentes pero ante este hecho se abrió una causa para determinar si Fabbiani es parte de una organización criminal y si estaba comercializando droga en la vía púbica.

El insólito motivo por el que el Ogro Fabbiani perdió 4 millones de euros

Fabbiani es uno de los casos más extraños en la historia del fútbol argentino. Y pese a que muchos conocen cómo fue su desempeño cuando dejó de jugar en Newell's para vestir la camiseta de River, lo cierto es que casi nadie sabía que perdió 4 millones de euros. En una entrevista que le concedió a Alejandro Fantino, por la pantalla de ESPN, el hombre de 37 años contó cómo sucedió aquel hecho.

En 2010, y poco tiempo después de que tuviera un flojo paso por el Millonario, Fabbiani recibió una propuesta muy interesante de Ucrania. Así lo relató durante el programa emitido el último sábado: "Terminó mi contrato en River. Con mi pareja teníamos que tomar la decisión de ir a Villa Carlos Paz para que ella fuera al teatro o irme a jugar a Ucrania, al Metalist. Y yo, después de River, salís de ahí y otros clubes te pagan bien. Me ofrecieron un contrato de 4 millones de euros por cinco años. Llegamos allá y no le gustó".

Luego, y con una sonrisa muy picante, Fantino comentó: "A Vicki". De esa forma, el conductor dio a conocer el nombre de la persona con la que el Ogro tenía una relación. Se trataba de Victoria Vanucci, modelo y actriz con la que tuvo una relación durante algunos años.

"Sabés cómo estaría ahora, ja. Y no le gustó. Hacía frío. La ciudad era vieja. Me volví porque en ese momento estaba enamorado. Fui a Carlos Paz al teatro. Me sentaba a verla todos los días", agregó entre risas el ex futbolista, quien se acaba de sumar como refuerzo del equipo senior de River.

¿Siente que se equivocó? De ninguna manera. Así lo resaltó Fabbiani: "No me arrepiento. ¿Cómo me voy a arrepentir? Con el diario del lunes, yo también te digo sí o no. Son momentos en la vida que uno tiene que pasar. Y nada... De ese momento no me arrepiento. Con todas mis parejas siempre fui igual".

Finalmente, y luego de que el periodista de ESPN lo ponderara por sus cualidades en el campo de juego, el Ogro manifestó: "Yo creo que siempre jugué al fútbol por mi físico, pero porque hacía esa diferencia con la pelota. Yo llegué a River muy gordo y después me cambió el físico para bien".