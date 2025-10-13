Video: así es el lugar donde encontraron el cuerpo que sería del remisero desaparecido

El doble femicidio de Córdoba sumó una nueva arista, en este caso, vinculada al remisero, Martín Sebastián Palacio (49), quien recogió al homicida Pablo Laurta en la Terminal de Concordia el martes de 7 de octubre, luego de matar a su expareja Luna Giardina (24) y a su exsuegra, María Zamudio (50).

La policía habría dado con el cuerpo de Palacio que se encontraba desaparecido desde el día del viaje, según confirmaron fuentes policiales a El Destape. Ahora, se dio a conocer el lugar exacto en el que se hallaron los presuntos restos del chofer.

En esa línea, el ministro Roncaglia agregó que creen que es el remisero en "un alto porcentaje", pero que, restan los análisis pertinentes porque "le faltan la cabeza y las extremidades”.

Dónde encontraron el presunto cuerpo de Martín Palacio, chofer del doble femicida Pablo Laurta

Autoridades policiales habrían encontrado el cuerpo de Palacio, según la agencia Noticias Argentinas, muy cerca del arroyo Yeruá, localidad lindera a General Campos y ubicada a 33 kilómetros de Concordia.

En cuanto al recorrido que hizo Palacio, las imágenes de las cámaras de seguridad -que están en poder de la policía- son del vehículo Toyata Corolla blanco por ruta provincial 22, autovía 14, Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos y Ruta Nacional 18. Se cree que luego siguió por esa ruta hacia la provincia de Córdoba.

Para los investigadores, hubo un momento del viaje en el que ya no conducía Palacio. Laurta habría tomado posesión del vehículo, redirigió el camino hasta esa zona y se deshizo del cadáver.

La detención del doble femicida Pablo Laurta

Laurta fue detenido por la policía este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Los efectivos secuestraron más de cinco celulares, una gran suma de dinero, una pistola bersa calibre 380, municiones y cargas. Además, de eso, se encontró entre sus pertenencias la billetera y los documentos del remisero Martín Palacio. Eso fue fundamental para el posterior hallazgo del cuerpo en Yeruá.

En este momento, Pablo Laurta está detenido en Entre Ríos, pero será trasladado a la cárcel de Bouwer en Córdoba. Está imputado de doble homicidio agravado por mediar violencia de género y por uso de arma de fuego. No obstante, a medida que avance la investigación por la muerte de Palacio, de ser encontrado culpable, se le podría agregar esta pena.