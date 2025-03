¿Se trabaja el 8 de marzo por el Día de la Mujer?

Marzo en Argentina está marcado por dos fechas fundamentales en la lucha por los derechos del pueblo argentino: el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia y el 8M, Día de la Mujer. Cada 8 del tercer mes del año cientos de miles de mujeres y disidencias a lo largo y ancho del país salen a la calle para poner el grito en el cielo teñido de violeta y reclamar por Ni Una Menos y que se respeten los derechos conquistados.

Una de las preguntas más habituales es si a esta fecha le corresponde una jornada no laborable, principalmente para poder salir a marchar en reclamo de las consignas que se renuevan y mantienen año a año, defender los derechos ya conquistados, como lo es la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia contra la opresión social, familiar y laboral, la separación entre sexualidad y reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la libertad sexual, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, entre otros conceptos por los que todavía se marcha. Asimismo, la misma tiene como objetivo hacerle frente a los femicidios, travesticios, lesbicidios, transhomicidios y los ataques de odio.

¿Es feriado el 8 de marzo?

El 8 de marzo no es feriado, es decir, se trabaja en Argentina. Uno de los reclamos históricos del movimiento de mujeres y disidencias en el país es que el Día de la Mujer sea no laborable para que la convocatoria a las marchas a lo largo y ancho del país sean masivas. De todas formas, algunos gremios invitan a parar e, incluso, instituciones como las universidades nacionales no toman presentismo.

Es un reclamo histórico que el 8M sea no laborable.

¿Cuáles son las consignas de este 8M?

Este 8M no es como cualquier otro. Las mujeres, disidencias y personas de la comunidad LGBTQ+ encuentran especialmente vulnerados sus derechos en el marco del gobierno del presidente Javier Milei. Es por eso que, las consignas para este Día de la Mujer cobran una resignificación y salir a las calles es aún más significativo.

Desde la página oficial del movimiento Ni Una Menos, exclaman: "Hoy nos toca enfrentar la ultraderecha que gobierna con hambre, a golpe de saqueo y crueldad. La estafa de Milei tiene réplicas en el mundo y cosecha aplausos de los multimillonarios. Este 8M paramos, porque nuestro paro incluye a todxs lxs trabajadorxs".

"Este 8M paramos contra la deuda a la que nos obligan frente al empobrecimiento y la entrega de los territorios al extractivismo. Este 8M paramos para gritar contra los femicidios, travesticios, lesbicidios, transhomicidios y todos los ataques de odio. Este 8M lo agitamos quienes alquilamos, quienes somos jubiladxs, despedidxs, quienes dejamos de tener remedios, quienes nos hacemos cargo de los cuidados, quienes sabemos que esto no se aguanta más. Este 8M es transfeminista, antifascista y antirracista porque nuestro movimiento es capaz de abrazar todas las luchas y hacer un mundo donde todas las vidas importan", cierra el comunicado oficial.