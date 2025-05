Loan cumpliría hoy 6 años: a 329 días de su desaparición, qué se sabe del caso

Hoy, Loan cumpliría 6 años: a 329 días de su desaparición, qué se sabe del caso

Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en la provincia de Corrientes, hoy cumpliría 6 años y a casi 11 meses del inicio de su búsqueda, todavía no hay una pista firme de dónde podría estar. Hasta el momento, la causa tiene más preguntas que respuestas y más incógnita que certezas. Hay un total de siete (7) detenidos en la causa principal y otros nueve (9) en una conexa que investiga la obstrucción, el desvío y el encubrimiento.

El niño desapareció el pasado 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio durante un almuerzo familiar. Loan y su padre fueron a la casa de la abuela paterna del niño, Catalina Peña, a la que llegaron a caballo. Luego del almuerzo, Loan fue a buscar frutas a un naranjal ubicado a 600 metros de la casa de la abuela Catalina junto a otros familiares, según indica la versión oficial, pero nunca llegó al lugar. En el camino, los niños observaron que el pequeño faltaba y allí comenzó la desesperada búsqueda. Cerca del naranjal fue visto por última vez y nunca más se supo de él.

Tras 23 horas de la desaparición y luego de varios rastrillajes sin éxito, se activó la Alerta Sofía. El 17 de junio, Interpol lanzó una alerta amarilla internacional y el Ministerio Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos sobre su paradero.

En los primeros días de búsqueda, se trató al caso como un extravío accidental, por lo que se realizó un gran despliegue de rescatistas y policías en la zona de la desaparición, que rastrillaron alrededor de 10 mil hectáreas, con resultado negativo. Luego se habló de una posible relación con a la trata de personas y hasta señalaron que podría haber sido un rapto con motivos de explotación sexual. A su vez, se habló de la hipótesis del accidente que rápidamente fue desechada. Hoy, ninguna teoría es rechazada pero la causa permanece sin novedades.

Los detenidos por la desaparición

En este marco, actualmente en la causa hay siete detenidos y procesados por el delito de sustracción de un menor. Se tratan del tío del niño Antonio Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, pareja amiga; la tía Laudelina Peña; el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez y el ex comisario Walter Maciel. Recién a mediados de julio podría haber definiciones ya que, luego de una segunda extensión, la jueza Cristina Penzo daría por finalizada la etapa de investigación, por lo que el caso sería finalmente elevado a juicio.

A su vez, en una pesquisa paralela, hay otros 9 detenidos por entorpecer el expediente, entre otros delitos. En dicha causa todos fueron procesados y también irían a debate oral. Ellos son: Nicolás Gabriel “el Americano” Soria y la abogada Elizabeth Cutaia, que decían ser representantes de la Fundación Lucio Dupuy y llegaron a la localidad correntina de 9 de Julio poco después de la desaparición del pequeño. Ellos se acercaron a Camila Núñez, Macarena Peña y los menores que estuvieron en el naranjal donde desapareció Loan.

Allí, los investigadores entendieron que Soria y Cutaia tuvieron “un rol fundamental” en la toma de decisiones de varios involucrados en la investigación y lo hicieron “aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, tanto por su vínculo con el menor desaparecido como por su situación socioeconómica”. En ese contexto, los investigadores señalaron que Soria utilizó falsos documentos para enfrentar al personal de seguridad enviado por la Justicia y ante los funcionarios mostró falsas credenciales de Interpol y de la CIA asegurando ser parte de esos organismos y amenazando con “un problema entre países”.

“El Americano” Soria es hasta ahora el único de los procesados que sigue detenido en la investigación mientras ya fueron liberados, aunque siguen sujetos a la causa (Valeria Liliana López, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Elizabeth Noemí Cutaia, Pablo Javier Noguera, Alan Juan José Cañete y Pablo Gabriel Nuñez). Todos están imputados con distintas acusaciones que incluyen privación ilegítima de la libertad, estafas, encubrimiento, defraudación y usurpación de títulos.

Ahora, con esta nueva resolución judicial, el falso representante de la Fundación Dupuy, de Interpol y de la CIA vuelve a pedir su libertad condicional y sus defensores sostienen que no se lo acusó con las precisiones en cuanto a su participación en los hechos y aseguran que las acusaciones se basan en afirmaciones falsas e infundadas. Además, discrepan con la jueza Pozzer Penzo que argumentó que por sus contactos y posibilidades económicas, Soria podría fugarse o influir en la causa. De esta forma se abrirá una nueva polémica en torno a la investigación que todavía no logra determinar qué pasó y dónde está Loan.

El pedido de la familia de Loan

Hace unas semanas, los propios padres de Loan publicaron un comunicado en el que pidieron justicia por el niño y remarcaron que ellos lo siguen buscando con vida para “llevarlo de nuevo a casa”. “Loan sigue desaparecido. No hay dolor más profundo ni desesperación más intensa que la que atraviesa una familia que no sabe dónde está su hijo. Nuestra única prioridad sigue siendo encontrarlo con vida y traerlo a casa”, dice el texto que lleva la firma de María Noguera y José Peña. “La Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”, reafirmaron.

“Rechazamos con firmeza los ataques, especulaciones, acusaciones infundadas o versiones fantasiosas que desvían el foco de lo verdaderamente importante: buscar a Loan”, señalaron sus papás en el comunicado y agregaron: “Hemos decidido que ni los padres ni sus representantes legales harán declaraciones ni especulaciones públicas por el momento, justamente para evitar más dolor, confusión o uso malintencionado de nuestras palabras. Este comunicado busca proteger la intimidad de la familia y mantener el respeto que el caso merece”.

“Exhortamos a los medios de comunicación a ejercer su labor con responsabilidad, prudencia y respeto, recordando que detrás de esta tragedia hay un niño inocente y una familia devastada”, indicaron y concluyeron: “Por último, pedimos a toda la sociedad que no se olvide de Loan. Su carita sigue esperándonos en cada rincón del país. No lo dejemos solo. No lo borremos de la memoria colectiva. Porque hasta que aparezca, lo vamos a seguir buscando. Todos. Siempre”.