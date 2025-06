Una periodista uruguaya con identidad reservada aseguró haberlo visto en Paysandú, Uruguay. “Estoy segura de que era él. Me llamó la atención porque estaban con bolsos. El nene me habló del gato que se le había muerto, que le rezaba todas las noches, y me dijo que tenía un primo que se llamaba Tomi”, explicó la mujer en diálogo con el periodista argentino Alejandro Pueblas, que publicó el video ayer.

La testigo aseguró que realizó una denuncia formal ante la Policía local e incluso elevó el caso a Interpol. “La Policía revisó las cámaras de seguridad de la zona. Yo me di cuenta después de que podría tratarse de Loan. No quise quedarme con la duda”, expresó.