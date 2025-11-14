El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: qué esperar del juicio por la desaparición
"Seguimos buscando a Loan con vida”: la palabra de la querella
La búsqueda de Loan suma nuevos operativos en Corrientes. Su familia lo sigue esperando con vida.
El caso Loan vuelve a concentrar la atención judicial. A casi un año y 5 meses de la desaparición del menor, el Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos rastrillajes y allanamientos en la ciudad 9 de Julio de Corrientes, con el objetivo de hallar indicios sobre su paradero.
Caso Loan: crece la expectativa por los rastrillajes por el niño desaparecido
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales
