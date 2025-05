Caso Loan: duro revés de la Justicia para Carlos Pérez y Victoria Caillava en sus apelaciones

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó un recurso de Casación que habían solicitado los abogados de Carlos Pérez y Victoria Caillava acerca de la calificación y la acusación a la que había llegado la Justicia por su participación en la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024. El nene fue visto por última vez en un almuerzo familiar del que participaron el ex marino y su pareja, la ex funcionaria de la comunidad, en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Según los indicios que reunió la jueza Pozzer Penzo y que avaló la Cámara Federal, el matrimonio quedó comprometido en la causa luego de que se hallaran rastros de Loan en la camioneta Ford Ranger y el auto Ford Ka donde la odorología forense dio resultados positivos.

El abogado de Pérez y Caillava, Ernesto González, había presentado una apelación judicial considerando que los jueces de la Cámara Federal, Ramón González, Selva Spessot y Mirta Sotelo, habían realizado un erróneo encuadre en cuanto a los delitos imputados. Y que, a su criterio, la transforma en equiparable a sentencia definitiva que ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior. De esta forma, la defensa buscaba que el tribunal modificara el criterio que hace apenas un mes detallaron en el fallo que los dejó, junto a los otros cinco procesados, al borde del juicio oral. Ante la presentación, la Justicia giró la apelación al fiscal general Carlos Schafer que discrepó con la visión del abogado defensor. Según el Fiscal, se debía rechazar el recurso ya que el procesamiento no configura una sentencia definitiva y destacó que no surge del expediente un agravio federal o que haya arbitrariedad manifiesta contra los acusados.

Además, los jueces de la Cámara Federal consideraron que el procesamiento con prisión preventiva, tanto de Pérez y Caillava como del resto de los procesados, no configuraba un fallo anticipado y sostuvo que "se ha garantizado el doble conforme o garantía de la doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como 'garantía mínima' para toda persona inculpada de un delito", conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También consideraron que el escrito presentado por la defensa no “cuestiona la legitimidad o no” del procesamiento con prisión preventiva sino que es simplemente “una mera discrepancia” con lo resuelto por la Cámara Federal. Es por eso que los jueces ratificaron que las medidas no impiden “la defensa en juicio” y respondieron que del procesamiento “surge la conducta específica” por la que están acusados en la causa.

En el fallo que firmaron los jueces González, Spessot y Sotelo el 10 de abril pasado quedó establecido que Carlos Pérez y María Victoria Caillava el 13 de junio de 2024 fueron los encargados de sacar de la zona al pequeño Loan y se valieron de la excusa de ir a ver un partido de fútbol para moverse en el momento que recibieron el aviso de la sustracción del menor por parte de los otros procesados. Los jueces sostuvieron que los siete imputados, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Oscar "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el ex comisario Walter Maciel "planificaron con antelación sustraer a un menor de diez años en el domicilio de Catalina Peña, al que habían sido previamente invitados” y dejaron para el ex comisario, que no participó del almuerzo, el rol de haber sido quien colaboró desde lejos con la banda a fin de que todo el plan se lleve a cabo.

De esta forma, y con la reconstrucción que realizaron los jueces, quedó establecido que Pérez y Caillava recibieron el aviso de Laudelina Peña que ya había sido captado el menor y el matrimonio se fue del lugar para encontrarse con Benítez y que les entregara a Loan cerca del lugar conocido en la causa como “la escuelita abandonada” y desde allí se perdió el rastro. De esta forma, y después del rechazo de la Cámara de Apelaciones, al abogado del matrimonio del ex marino y la ex funcionaria sólo le queda elevar el reclamo como recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia mientras avanzan los plazos y se espera que en pocos días la jueza Cristina Pozzer Penzo termine la investigación y se eleve la causa a juicio oral aunque, mientras tanto, la esperanza de la familia de Loan está puesta en que se quiebre el pacto de silencio entre los acusados y, a cambio de una mejor condición futura, digan qué pasó y qué hicieron con Loan.