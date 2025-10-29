Caso Loan: cuándo es el juicio y qué pasa con la causa paralela

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.