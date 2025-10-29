El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial, pero mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Sin embargo, en los últimos días el aporte del perito designado por la familia del niño podría generar un giro drástico en la investigación. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: cuándo es el juicio y qué pasa con la causa paralela
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
La desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio sigue generando conmoción y nuevas líneas de investigación.
Hace 1 hora
La hipótesis del abogado Codazzi: Caillava y Pérez, apuntados en una teoría macabra
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
Hace 2 horas
Revés en el caso Loan: rechazaron un pedido del fiscal de la causa paralela
El pedido lo realizó la defensa de Nicolás Soria, uno de los acusados de manipulación de testimonio en la causa paralela a la desaparición de Loan.
La Justicia de Corrientes dictó un nuevo fallo en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal rechazó la recusación presentada contra el fiscal general Carlos Shaefer, quien interviene en la causa paralela que investiga presuntas irregularidades durante la búsqueda inicial del menor.
Hace 3 horas
Caso Loan: las definiciones del juicio en medio de la incertidumbre de la causa
