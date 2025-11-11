A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la causa se acerca a la apertura del secreto de sumario. Allí, se conocerán los detalles más intrínsecos de la investigación y los abogados de las partes podrán expresarse sobre sus representados, sin ningún obstáculo. Hasta el momento, hay 7 personas detenidas y los investigadores desconocen si está vivo o no. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.
Caso Loan: alerta total por los nuevos rastrillajes en búsqueda del niño
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Rastrillan lagunas y resurge una primera hipótesis en el caso Loan
La jueza Pozzer Penzo aceptó un nuevo trabajo de investigación y buscarán el cuerpo del pequeño en espejos de agua que ya revisaron y en otros que no fueron puntos de interés anteriormente.
A poco de cumplirse un año y 5 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y cuando la causa tenía como horizonte el juicio oral y público contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, la Justicia dió un sorpresivo giro y ordenó nuevas pericias y búsquedas en lagunas y espejos de agua de la zona cercana al campo de la abuela de pequeño, donde lo vieron por última vez, y también sumaron espejos de agua en un campo de la pareja Pérez - Caillava, imputados por la desaparición del pequeño.
Fuerte denuncia en el caso Loan: "Él lo atropelló y lo descartó"
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño
Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño
