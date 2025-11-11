Caso Loan: alerta total por los nuevos rastrillajes en búsqueda del niño

A poco de cumplirse un año y 5 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y cuando la causa tenía como horizonte el juicio oral y público contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, la Justicia dió un sorpresivo giro y ordenó nuevas pericias y búsquedas en lagunas y espejos de agua de la zona cercana al campo de la abuela de pequeño, donde lo vieron por última vez, y también sumaron espejos de agua en un campo de la pareja Pérez - Caillava, imputados por la desaparición del pequeño.