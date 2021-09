Derrumbe en la cancha de Ferro: hay un herido

El presidente del club explicó que se trata de estructuras de madera y que investigan qué pasó.

Este mediodía, la estructura de una tribuna en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, en el barrio porteño de Caballito, se derrumbó. En diálogo con C5N, el presidente del Club Ferro Carril Oeste, Daniel Pandolfi, aclaró lo sucedido y precisó que "no había empleados, sólo uno con heridas leves".

"Se estaban realizando tareas de refacción y mantenimiento de la tribuna. Se cayó un piso de madera que estaban armando. Por suerte, no había empleados, sólo uno con heridas leves", explicó Daniel Pandolfi en conversación con Daniela Ballester.

"Las gradas de cemento estaban preparándose para ser llenadas con hormigón. lo que se cayó es la estructura de madera que se estaba preparando para rellenar. No fue la estructura de cemento, estaban tendiendo las bases para construir las gradas", aclaró Pandolfi.

En cuanto al saldo del derrumbe, el presidente del club precisó que de las 5 personas, sólo una resultó herida. "La persona está siendo atendida, está todo bien, por suerte", afirmó.

Sobre los detalles del derrumbe, relató: "Aparentemente sucedió cuando estaba el hormigón, así me informaron por una comunicación telefónica. Hubo un estruendo muy grande y se cayó la parte de atrás de las gradas, era la última parte lo que se terminó cayendo". "Debajo de las gradas no había nada, es la parte final de la parte de abajo. Es la parte final, ya se había hecho todo, estamos monitoreando la obra y no pensábamos que podía haber este problema", detalló.

"La estructura de madera se iba rellenando de a poco. Hoy se iba a rellenar una parte y eso fue lo que, evidentemente, no estuvo bien apuntalado. Sobre la vía pública no teníamos ninguna obra, es a 5, 6 metros del paredón", insistió.

"Lo más importante es que no hubo heridos y que vamos a averiguar qué es lo que pasó. Quiero llevar tranquilidad a todo el mundo, principalmente a la familia de los empleados", completó.