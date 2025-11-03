Desde hace más de ocho horas que un trabajador se encuentra atrapado. (Foto: Gazzetta.it).

El centro de Roma se vio conmocionada por el derrumbre de una antigua torre medieval, ubicada cerca de los Foros Imperiales. Se trata de la Torre dei Conti en Largo Corrado Ricci, que se encontraba en obras de renovación en la capital italiana.

La estructura sufrió dos derrumbes este lunes, el primero alrededor de las 11:20 hora local, mientras se realizaban trabajos de restauración. El hecho había dejado a cinco trabajadores atrapados, de los cuales cuatro fueron rescatados cuatro y uno permanece atrapado, los rescatistas lograron comunicarse con él.

El segundo derrumbe se dio a las 13:00. Este fue presenciado por los servicios de emergencia y las fuerzas policiales que ya se encontraban en el lugar tras el primero. La Fiscalía de Roma abrió una investigación sobre el incidente: una de las hipótesis es lesiones por negligencia, con la consiguiente imputación del delito de accidente laboral. El fiscal Mario Dovinola realizó una inspección con la sección especializada en accidentes laborales de la Policía Judicial y solicitará una consultoría para determinar la causa del derrumbe.

¿Cómo fueron los derrumbes en la torre medieval de Roma?

"Estaba atendiendo mesas afuera cuando oí un ruido de escombros cayendo. Miré hacia arriba y vi caer a un trabajador ", relató una camarera de un restaurante en Via del Colosseo, quien presenció el derrumbe de la torre en Via Corrado Ricci, en la esquina con Via dei Fori Imperiali, aseguró el Corriere della Sera. La zona fue acordonada por las fuerzas de segurida. Anteriormente, la estructura afectada por el derrumbe había sido objeto de desalojos debido a la ocupación ilegal de propiedades dentro del complejo.

Según medios locales, un hombre de 64 años fue rescatado con vida de entre los escombros y trasladado al hospital en estado crítico con traumatismo craneoencefálico. Mientras que otros dos trabajadores sufrieron heridas leves y rechazaron la hospitalización. En cuanto al obrero atrapado entre los escombros, según La Reppublica, se encontraría "excavando" con sus propias manos para ser rescatado.

Operativo de rescate

Los bomberos desplegaron tres equipos, dos camiones con escalera y unidades de rescate especializadas en el lugar. El acceso peatonal y vehicular a la zona circundante fue restringido para facilitar las labores de rescate y seguridad.

"En estos momentos nos estamos esforzando para tratar de salvarlo. Es nuestra prioridad, pero se trata de una operación compleja", afirmó el delegado del Gobierno en la capital, Lamberto Giannini. El funcionario prevé que las operaciones para salvar al trabajador serán "largas" que el riesgo de caída de la torre es "altísima".

¿Qué es la Torre dei Conti?

La estructura fue reducida a un tercio de su altura original. Es uno de los ejemplos de las casas-torre medievales de Roma, que fueron construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Se levantó sobre los restos del Templo de la Paz, y fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de las Foros Imperiales. Su altura original era de entre 50 y 60 metros, pero se redujo por los terremotos que afectaron a la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Como la torre se encontraba sin ser usada ni mantenida desde 2006, se degradó en su interior y exterior, por lo que el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.