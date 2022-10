El Banco Nacional de Datos Genéticos inauguró nuevas instalaciones

En el marco del Mes de la Identidad, se llevaron a cabo remodelaciones en el BNDG y se construyó un nuevo Archivo Nacional de Datos Genéticos nombrado en homenaje a Víctor Penchaszadeh.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) inauguró nuevas instalaciones, durante la jornada de este miércoles, en el marco del mes de la identidad y palpitando lo que será un nuevo Día de la Identidad, el próximo sábado 22 de octubre. Se llevaron a cabo remodelaciones de la planta baja del organismo y además se construyó un nuevo Archivo Nacional de Datos Genéticos, que será nombrado en homenaje a Víctor Penchaszadeh -reconocido genetista, integrante del equipo de científico que creó el "índice de abuelidad" para identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas en la última dictadura militar-.

En el acto de inauguración, dijeron presente el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la Directora General del BNDG, Mariana Herrera Piñero y la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Significa una emoción enorme, algunos recordarán que me tocó ser miembro informante en el Senado en el marco del debate parlamentario sobre si el Banco debía mantenerse en la órbita de la Ciudad o pasar a depender de Nación. No fue una discusión fácil y no se votó por unanimidad, sino por mayoría, (...) nos decían que lo queríamos politizar pero nosotros sosteníamos que debía pasar a Nación porque corresponde a todo el país", sostuvo Filmus.

Al mismo tiempo, el ministro destacó el trabajo de Madres y Abuelas ya que "son las que nos enseñaron a transformar el amor en coraje" y "enfrentaron a la dictadura en los momentos más difíciles". Y agregó: "Me tocó con Estela, también presentar a las Abuelas para el Premio de la Paz en la UNESCO y lo que más valoró la UNESCO a la hora de otorgar el premio fue el aporte que realizaron con el Banco Nacional de Datos Genéticos y con la idea de derecho a la identidad que es un aporte no solo para la Argentina sino también para el mundo".

Por su parte, la directora del BNDG, Herrera Piñero, manifestó: "Trabajamos durante 3 años con el Archivo Nacional de la Memoria, quienes vinieron para capacitarnos en la conservación del archivo en papel. El Banco es un faro de la ciencia aplicada a los Derechos Humanos, es el legado de las Abuelas". Y agregó sobre el archivo nombrado en homenaje a Víctor Penchaszadeh: "Desde el 2015, cuando empezamos el trabajo de traslado del Banco, ha sido una compañía invalorable, un amigo. Yo lo admiro profundamente y le agradezco muchísimo por todo lo que ha hecho. Hoy brindamos por el momento en que se salvó, porque gracias a eso las Abuelas pudieron tener su Banco".

El Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura en Argentina. Su objetivo es garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.

También viabiliza la búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, secuestrados junto a sus padres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres y auxilia a la Justicia y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.

Abuelas cumple 45 años y lo celebra en Tecnópolis

El próximo sábado 22 de octubre, en el Día de la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo celebra su 45° Aniversario en Tecnópolis con el mega festival "Abuelas 45 años, la búsqueda continúa". Se realizará enn el predio ferial ubicado en J.B. de La Salle 4500, de 14.30 a 20.30 hs, donde se realizarán eventos conmemorativos y múltiples actividades para todas las edades con entrada libre y gratuita.

"Con la esperanza de que nietos, nietas, bisnietos y bisnietas que estamos buscando, se animen a conocer la verdad sobre su historia", escribieron en el comunicado. A las 15, en la Nave de las Ciencias, Teatro por la Identidad presenta "A propósito de la duda" (obra emblema y fundacional del ciclo que desde hace más de 20 años acompaña la búsqueda), mientras que a las 15.30, en el espacio de infancias de Anses, habrá un taller con la muestra Monstriña.

Por otro lado, desde las 16, PakaPaka presentará "El Desafío de Zamba y Nina", para jugar con chicas y chicos; mientras que en Plaza Siquier habrá un espacio para hacer tatuajes temporales, origamis de pañuelos, afiches tipográficos, collage, glitter y estampas en remeras, bolsos o prendas para grabar el logo del 45° Aniversario de Abuelas.

También, en el espacio Araucaria, el nieto Leonardo Fossati realizará una visita guiada por la "Muestra Identidad" -que estará expuesta desde el 1° al 23 de octubre-. Se exhibió por primera vez en el Centro Cultural Recoleta (1998) y se reeditó en el Parque de la Memoria (2020). Cuenta con artistas como Carlos Alonso, Nora Aslan, Mireya Baglietto, Remo Bianchedi, Diana Dowek, Leon Ferrari, Rosana Fuertes, Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro, Luis Felipe Noe, Daniel Ontiveros, Juan Carlos Romero y Marcia Schvartz.

A las 17 hs estará la charla "Actitud Identidad", de la mano del periodista Julio Leiva, que hablará con el nieto Manuel Gonçalves Granada y la música Malena D’Alessio. Mientras que a las 18, en el auditorio ferial, se presenta el libro “La memoria no es un cuento” junto a la nieta Adriana Metz.

Durante toda la jornada, Pakapaka recolectará en el predio los sueños que niños y niñas desean para las Abuelas, que se proyectarán durante el festival como homenaje colectivo para ellas; mientras que los equipos de Abuelas atenderán a personas con dudas sobre su origen o que quieran aportar información sobre posibles hijos/as de personas desaparecidas durante la dictadura.