La abogada e influencer santiagueña Agostina Páez se encuentra en medio de un nuevo escándalo, luego de haber regresado a la Argentina después de haber estado retenida dos meses en Brasil con tobillera electrónica por ser denunciada por un acto racista a la salida de un bar en Río de Janeiro.

Después de la viralización del video de su padre, Mariano Páez, realizando el mismo gesto por el que casi la Justicia brasileña condena a su hija, ahora la joven afronta una acusación por parte de su exnovio: no le habría devuelto el auto. La joven y su expareja salieron a aclarar rápidamente lo que habría ocurrido.

El nuevo escándalo comenzó luego de que Javier Zanoni, ex pareja de Páez, radicase una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la abogada santiagueña por presunta retención indebida y abuso de confianza.

Según informó El Liberal, la denuncia fue presentada por la abogada de Zanoni. El planteo del denunciante se fundó en la supuesta negativa de la influencer a restituir el vehículo cuya titularidad figura a nombre del joven. Según Agostina, el rodado fue adquirido y financiado en su totalidad por ella misma.

¿De quién es el auto?

El hecho se conoció a partir de publicaciones en redes sociales y declaración de ambos. Pero Páez sostuvo que el auto en cuestión estaba registrado a nombre de su expareja, aunque resaltó que ella siempre se hizo cargo de los pagos y las gestiones relacionadas. Señaló que no fue notificada formalmente de la denuncia, sino que se enteró por la difusión mediática, por lo que se comunicó de inmediato con Zanoni para abordar el conflicto.

La abogada explicó que, luego de conversar, ambos decidieron resolver el asunto a través de un acuerdo extrajudicial orientado a transferir la titularidad del vehículo y así evitar futuras complicaciones legales o administrativas.

“Su abogada le recomendó esa vía. Me enteré por medios y lo llamé”, detalló Páez y dio más precisiones mediante un comunicado: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. Según la joven, la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.

Y agregó: “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río de Janeiro a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”. En este sentido, reiteró: “Quiero que quede claro que yo no me estoy quedando con algo que no es mío, el auto siempre lo pague yo, y él sabe perfectamente eso. Yo sé que el nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver este tema. Basta de querer ensuciarme”.

¿Qué dijo el exnovio de Agostina Páez?

Zanoni, por su parte, difundió su versión también a través de un comunicado en redes sociales: “Quiero aclarar que fui yo quien tomó la decisión de enviar la carta documento y realizar la denuncia posterior, con el debido asesoramiento de mis abogados. Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación, dado que el vehículo se encuentra a mi nombre y, ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, el responsable sería yo”.

Así, la expareja de la influencer aclaró que la decisión de recurrir a la vía judicial solo responde a cuestiones administrativas y no a un conflicto personal como trascendió en un primer momento.