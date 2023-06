Denuncia por abuso sexual contra Montiel: el jugador pidió declarar espontáneamente y negó los hechos

El futbolista imputado por violación negó la acusación y aportó detalles que serán investigados por la UFI 3 de La Matanza. La documentación a la que accedió El Destape.

En las últimas horas, el futbolista Gonzalo Montiel fue notificado por la Justicia y quedó imputado en la denuncia por abuso sexual que se conoció en marzo pasado, por un hecho ocurrido en su domicilio de La Matanza durante el 2019. La denuncia había sido ratificada el pasado 31 de marzo, en la provincia de Buenos Aires, y según se lee en el documento, el hecho ocurrió en el cumpleaños del integrante del plantel de la Selección Argentina. Frente a ello, según supo El Destape, el jugador solicitó al fiscal "declarar espontáneamente" donde negó los hechos.

"Atento al estado de las presentes actuaciones, en uso de mis derechos y garantías y en virtud de mi corta estadía en la República Argentina, solicito se me conceda la posibilidad de declarar espontáneamente", expresa el comunicado firmado por los abogados Matías Manuel Aquino y Nicolás A. Payarola Hernayes, representantes del jugador de Sevilla en la causa caratulada por el delito "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas".

Frente a lo dispuesto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual (UFI) N° 3 de La Matanza, a cargo del Dr. Luis Alberto Brogna, donde fue radicada la denuncia, confirmó a través de un escrito que recibió la declaración informativa de Montiel en el marco de la causa. "El Sr. Montiel negó el hecho que le imputa la denunciante y aportó una serie de detalles en su declaración que serán motivo de investigación por parte de la fiscalía", informaron en el escrito.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, en el texto al que accedió El Destape, señalan: "Cabe recordar, ante múltiples consultas recibidas, que se recibió declaración en los términos del Art. 308, quinto párrafo del ordenamiento procesal, toda vez que al momento no existen elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito". De todas maneras, la UFI 3 confirma que "se han dispuesto otras medidas de prueba que se realizarán en lo sucesivo" y aclara: "El hecho de habérsele recibido declaración en esos términos no implica una modificación de la situación procesal que venía manteniendo, sin perjuicio de que esta puede modificarse con el resultado de las pruebas que puedan incorporarse".

Tras la imputación, que se conoció durante la jornada de este viernes, la Fiscalía -además de notificarlo e informarle sobre el derecho a adquirir un representante legal- confirmó que la denunciante volverá a declarar el próximo 22 de junio a partir de las 10 hs, de forma remota. A su vez, designaron una audiencia para el 4 de julio donde tomarán declaración a dos testigos ofrecidos por las particular damnificada y recién el 10 de agosto, se llevará a cabo una pericia psicológica a la denunciante por parte de una perito psicóloga de la Asesoría Pericial Departamental.

La denuncia contra Gonzalo Montiel

En el testimonio completo de la denuncia, al que tuvo acceso este medio, la joven relató los hechos sucedidos en la noche del 1° de enero del 2019, cuando recibió un mensaje del entonces jugador de River Plate Montiel -con quien ya se había visto previamente en dos ocasiones- para que asistiera a su cumpleaños. Viajó desde la Ciudad de Buenos Aires a Virrey del Pino, donde se realizaban los festejos en un "cumpleaños familiar" según describe. Allí conoció a la madre, Marisa, a su hermana y amigos.

La denunciante dijo no desconfiar al momento de tomar las bebidas que le ofrecían, por ser un cumpleaños familiar, a pesar de no tomar alcohol y señaló que, en un momento de la noche, comenzó a sentirse mareada. Refirió sufrir un fuerte dolor de cabeza y creyó que iba a desmayarse, razón por la cual le pidió al futbolista que la lleve a su casa. "Estaba en el baño y cuando salgo me encuentro a Gonzalo y de ahí, no recuerdo más nada", manifestó. Posteriormente, los recuerdos son confusos: se despertó en la entrada de la casa, en el barro, con la camisa mojada. La hermana la insultaba y la amenazaba. "Hija de puta, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres", mientras intentaba pegarle patadas.

Llegó a su casa en un Uber acompañada por unas chicas que también la amenazaron según relató. Sin recordar lo sucedido, fue la madre de Montiel, Marisa, quien le dijo que había sido víctima de un abuso: "Te violaron mamita, ponete óvulos", le habría escrito por un mensaje de texto. Rápidamente asistió a un médico y este constató la violencia sexual que había sufrido. "A Gonzalo le insistí que me diga con quién había estado, llegué a decirle 'decime el nombre y no te molesto más' y me contestó Alexis Acosta, después no hablamos más", declaró.

La madre de Montiel insistió, en repetidas ocasiones, que no hiciera la denuncia: la seguía en redes sociales y controlaba lo que hacía o dejaba de hacer. "Me decía que no, que Gonzalo está en River y va a tener problemas. Me dijo: 'Cuidate mamita, sos muy bonita'", reseña sobre las amenazas. Desde entonces, recibe asistencia psicológica y psiquiátrica. Cuando hizo la denuncia, en una comisaría de La Matanza, la siguieron con un auto y uego, recibió llamados intimidatorios.