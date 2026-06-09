El dato clave en la desaparición de Luciana en Córdoba, según el abogado de la familia

Crece la preocupación de la comunidad en Colonia Caroya tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el martes al mediodía, al salir de la escuela. La Policía de Córdoba y la Justicia provincial desplegaron desde entonces un amplio operativo de búsqueda, que involucra a casi 100 efectivos, más de 20 móviles y un helicóptero.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por la madre de la joven. Según explicó el abogado de la familia Luis Gutiérrez, Luciana asistió normalmente a clases y sus compañeros la vieron retirarse. “Salió del colegio y su celular se apagó”, expresó el letrado en diálogo con TN. Aún no se logró determinar hacia dónde se dirigió ni quiénes pudieron haber tenido contacto con ella.

La reconstrucción de los movimientos

Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis, aunque la causa está bajo secreto de sumario. Una de las principales tareas de los investigadores por estas horas consiste en analizar los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la escuela y en otros sectores de la ciudad.

El abogado indicó que habitualmente era la madre quien pasaba a buscar a Luciana al finalizar la jornada escolar. Ahora se centran en determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos posteriores a la salida. “El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas”, explicó Gutiérrez.

El fiscal Guillermo Monti, a cargo de la causa, está acompañando de manera permanente la denuncia de la familia, según contó el letrado. También remarcó que los procedimientos se desarrollaron de manera rápida desde el momento en que se radicó la denuncia.

Amplio operativo y pedido de colaboración a la comunidad

La búsqueda involucra a 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero que realiza sobrevuelos y rastrillajes en sectores urbanos y rurales de la zona. Para facilitar su identificación, la Policía de Córdoba difundió las características físicas de Luciana.

La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y pelo largo negro. Al momento de desaparecer tenía puesto un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier dato que pueda contribuir a localizar a la adolescente puede ser informado a la Comisaría de Colonia Caroya, al 911 o en la dependencia policial más cercana. Insistieron en que toda información, incluso aquella que parezca insignificante, puede resultar determinante para esclarecer qué sucedió con Luciana.