Curso gratuito de empleo para jóvenes: cómo inscribirse gratis al programa de formación laboral de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires lanzó Proyectate - Intensivo de Invierno, un programa virtual y gratuito de formación laboral destinado a jóvenes mayores de 17 años que buscan incorporar herramientas para mejorar sus oportunidades de empleo.

La propuesta está dirigida a estudiantes de carreras terciarias y universitarias, jóvenes que buscan su primer trabajo y personas que se encuentran atravesando procesos de inserción o reinserción laboral. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de junio y se realizan a través del sitio web del Gobierno porteño y las redes de BA Joven.

El Gobierno de la Ciudad lanzó un curso gratuito de empleo joven.

Cómo es el programa Proyectate y qué enseñan

La capacitación se desarrollará de manera virtual a través de cuatro encuentros formativos enfocados en algunas de las principales herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral actual.

Durante las clases, los participantes aprenderán a optimizar su currículum para sistemas de filtrado automático, una práctica cada vez más utilizada por las empresas en sus procesos de selección. También se abordarán estrategias para prepararse para entrevistas laborales, desarrollar habilidades blandas y mejorar la oratoria.

Además, el programa incluirá contenidos vinculados a la construcción del perfil profesional en LinkedIn, con el objetivo de que los jóvenes puedan potenciar su presencia digital y ampliar sus oportunidades de contacto con empresas y organizaciones.

Cuándo comienza y cómo participar

La iniciativa se organizará en dos tandas para facilitar la participación de quienes estudian o trabajan. La primera comenzará el 23 de junio, mientras que la segunda tendrá inicio el 21 de julio. Cada edición contará con dos opciones de horario, permitiendo que los participantes puedan elegir el turno que mejor se adapte a sus rutinas.

Quienes completen los cuatro encuentros formativos accederán además a una instancia de mentoría individual con los talleristas, donde podrán recibir orientación personalizada sobre su perfil laboral y sus próximos pasos en la búsqueda de empleo.

En un momento donde el trabajo escasea y las oportunidades laborales son cada vez más difíciles de conseguir, aprender cómo armar bien un cv o incluso cómo optimizar un perfil de LinkedIn son buenas estrategias para surfear el desempleo. En caso de no poder participar del intensivo de invierno, recomendamos estar atentos a otras convocatorias relacionadas del Gobierno de la Ciudad.