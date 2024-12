Lo reveló la IA: las tres cosas que hacen las personas más inteligentes que el promedio de la gente.

La Inteligencia Artificial (IA) reveló cuáles son las señales de que una persona es inteligente. Si bien la inteligencia es algo que no se puede medir tan fácilmente, la ciencia la mensura en términos de cociente intelectual (CI), que es el resultado de una serie de pruebas diseñadas para medir la inteligencia humana. Sin embargo, en las últimas horas la IA reveló tres indicadores clave de que una persona es más inteligente que el promedio.

Existen muchos tipos de inteligencia: la inteligencia emocional, la espacial, la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. A pesar de esto, lo cierto es que las personas más inteligentes comparten algunos hábitos y rasgos de personalidad que los diferencian del resto.

Los 3 rasgos de las personas más inteligentes, según la IA

1. Personas curiosas

De acuerdo con ChatGPT, el primer rasgo de las personas inteligentes es la curiosidad. Las personas curiosas están todo el tiempo buscando aprender cosas nuevas y cuestionándose sobre diferentes temas. Inevitablemente, esto los lleva a aprender más y a enriquecer sus capacidades cognitivas. Según la evidencia científica, los más curiosos tienen mayor actividad en las zonas de su cerebro relacionadas a la memoria y el aprendizaje, mejorando su habilidad para procesar datos.

2. Personas que admiten sus errores y aprenden de ellos

Reconocer los errores y aprender de ellos es el segundo rasgo de las personas inteligentes, según la IA. Quienes saben admitir que se equivocan, son los que más aprenden, y por ende, quienes más desarrollan sus funciones cognitivas. Estudios demostraron que aprender de los errores aumenta el desarrollo de habilidades y estrategias para mejorar en diferentes áreas.

3. Personas creativas

La creatividad es el tercer indicador de las personas inteligentes. Las personas creativas suelen encontrarle la vuelta a los problemas cotidianos y crear ideas innovadoras y originales que a otros no se les ocurren. Estas personas, además, están constantemente nutriéndose de habilidades y herramientas nuevas, ya que la creatividad va de la mano con la curiosidad. Según investigaciones, el pensamiento creativo está vinculado a un mayor nivel cognitivo.

Otros rasgos de personalidad de las personas inteligentes, según la ciencia

1. Saben estar solos, disfrutan de la soledad y tienden a ser introvertidos

Según la psicología, es fundamental aprender a estar solo, a pesar de que vivamos en sociedad y las conexiones humanas sean indispensables. Los investigadores Norman Li, de la Singapore Management University, y Satoshi Kanazawa, de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, quienes saben pasar tiempo a solas tienen un mayor cociente intelectual. Además, estas personas tienen una tendencia a sentirse incómodos en grupos grandes de personas y preferir los grupos pequeños.

2. Hablan solos y en voz alta

Ya se habían hecho varios estudios que demostraron que las personas que hablan en voz alta cuando están solas son más inteligentes, ya que tienden a ser más reflexivas e introspectivas. Según el investigador y psicólogo Gary Lupyan, esto también favorece la concentración y la memoria, claves para el desarrollo del cociente intelectual.

3. Son autocríticos y desconfían de sus propias capacidades

Un estudio realizado en 1999 en la Universidad de Cornell demostró que quienes no reconocen sus errores, son menos inteligentes. Reconocer cuando estamos equivocados es fundamental para desarrollar una perspectiva más parcial y neutra frente a las actitudes propias y ajenas. Aunque pueda parecer contradictorio, esta misma investigación demostró que las personas que tienden a la baja autoestima o a no reconocer sus propios logros, suelen tener un cociente intelectual más elevado. Esto, además, se asocia a personas extremadamente perfeccionistas y exigentes consigo mismas, con estándares altos. Sin embargo, es importante destacar que una personalidad excesivamente perfeccionista no es saludable a nivel mental.

5. Son curiosos y les gusta resolver desafíos

Las personas más inteligentes suelen tener una tendencia a disfrutar de los retos y desafíos, ya que eso los ayuda a aprender cosas nuevas. No tener miedo a enfrentarse a lo desconocido, a ser principiante en una nueva actividad y al vértigo de no saber, hace que las personas desarrollen aún más su inteligencia y sus habilidades para resolver problemas.

6. Tienden a ser desordenados y noctámbulos

Aunque no es un factor determinante para la inteligencia, los resultados de las investigaciones realizadas por la científica Kathleen Vohs en la Universidad de Minnesota demostraron que las personas con mayor cociente intelectual tienden a ser desordenadas. Esto tiene que ver con que suelen ser personas creativas, entusiastas y que constantemente están generando nuevas ideas. A su vez, estas características están estrechamente relacionadas con personas noctámbulas, que funcionan mejor por la noche. Raha West, del Departamento de Cirugía y Cáncer del Imperial College de Londres, explicó que quienes son más activos durante la noche, suelen tener mejores resultados en pruebas cognitivas.