Fin del misterio: los Hells Angels revelaron qué hacen en Argentina

El grupo fue fundado en 1948 en Fontana, California, por veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos días, la ciudad de La Plata intentó descifrar un misterio: la presencia de integrantes de Hells Angels Motorcycle, una de las agrupaciones motoqueras más famosas del mundo. Finalmente, este miércoles se conoció las razones que los llevó a hospedarse en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Los miembros de la agrupación coparon hoteles, confiterías y comercios, pero sin sus clásicas motos. Y todo esto se debió a la reunión internacional de la organización que se realizará en Berazategui, zona sur del conurbano bonaerense. En un principio debía ser Ensenada, por ello el hospedaje en La Plata, pero se canceló y trasladó a un poco más de 30 kilómetros del lugar original.

El presidente del Chapter Buenos Aires de los Hells Angels rompió el silencio

En medio de las especulaciones, el presidente de Chapter Buenos Aires de los Hells Angels, Marcelo Mazza, dialogó con la prensa tras la repercusión que causó la presencia de decenas de moticiclistas en la capital provincial y aclaró que se trata de una "reunión internacional anual", conocida como World Run.

Mazza explicó que el evento reúne a miles de integrantes de Hell Angels en distintos países, la última vez que estuvieron en Argentina fue en 2014 y se convocaron en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

"Estamos festejando anualmente que nos reunimos entre 500 y 600 miembros, donde la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá viene a disfrutar la Argentina. Elegimos La Plata porque queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es chico, logramos llenar todos los hoteles, los bares... La Plata está de fiesta", expresó.

Así fue la llegada de los Hells Angels a Argentina

Las delegaciones internacionales arribaron sin motocicletas y en micros doble piso, por una cuestión de comodidad y logística. "Con motos van a venir los que son de Argentina, Chile y los países limítrofes", precisó. Sobre cómo será el evento, el referente contó que vivirá una fiesta de 48 horas, donde habrá shows, recitales, exposiciones de motos y buena comida.

"Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año", subrayó. En la previa del encuentro, se hospedaron en hoteles céntricos como el Gran Brizo y el Corregidor, además en los últimos días recorrieron los comercios de la zona donde disfrutaron de las confiterías y parrillas.

El encuentro final se desarrollará en el salón La Paloma, en Berazategui. Luego seguirá en el predio Segunda Generación, de La Plata. Los integrantes del club se hospedaron en hoteles céntricos como el Hotel Gran Brizo y el Hotel Corregidor y recorrieron durante los últimos días el microcentro platense, visitando confiterías, parrillas y comercios de las calles 7, 8 y 51.