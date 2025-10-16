Cuenta DNI: descuentos para el jueves 16 de octubre 2025 con todos los beneficios para hoy

Este jueves 16 de octubre, Cuenta DNI renueva sus descuentos con rebajas de hasta el 40% en productos esenciales.

En una semana marcada por la tensión inflacionaria, Cuenta DNI se consolida como una herramienta esencial para mitigar el impacto del aumento de precios. La billetera digital del Banco Provincia, que ya superó los 8 millones de usuarios, impulsa el consumo popular con descuentos directos y accesibles en rubros básicos como alimentos, higiene y salud.

De acuerdo al Banco Provincia, estos reintegros buscan no solo aliviar el gasto diario de las familias bonaerenses, sino también dinamizar el comercio de cercanía, uno de los sectores más golpeados por la retracción del consumo.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI para aprovechar este jueves

20% de descuento en Chango Más

Desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de octubre, quienes paguen con Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en todas las sucursales de Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. El beneficio se aplica tanto en productos de almacén, frescos, limpieza y artículos del hogar, y se extiende a todo el territorio bonaerense.

10% de descuento en farmacias y perfumerías

Durante los miércoles y jueves, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro. El beneficio incluye la compra de medicamentos, cosméticos, artículos de higiene personal y cuidado del cuerpo, con acreditación automática del descuento.

Cuenta DNI.

Ferias, universidades y cuotas sin interés

Además, continúan activos los beneficios diarios en comercios de cercanía y espacios educativos:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades bonaerenses: 40% de descuento en comercios adheridos dentro de los campus, con el mismo tope de $6.000 semanales.

40% de descuento en comercios adheridos dentro de los campus, con el mismo tope de $6.000 semanales. Tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos: