Cuenta DNI: qué descuentos hay este martes 26 de agosto 2025

Este martes 26 de agosto de 2025, Cuenta DNI ofrece descuentos en supermercados, librerías y tres cuotas sin interés.

El uso de billeteras virtuales como Cuenta DNI se consolidó en los últimos años no solo como herramienta de pago, sino también como un salvavidas frente a los precios cada vez más altos. La estrategia del Banco Provincia busca sostener la fidelidad de sus clientes con descuentos focalizados y cuotas sin interés, un recurso que intenta equiparar el desfasaje de ingresos frente al costo de vida.

En un contexto económico donde la inflación marca el pulso de cada semana, estas promociones se convierten en una especie de calendario paralelo al de las efemérides: los días de descuento ya forman parte de la rutina de consumo. Este martes, la billetera vuelve a poner sobre la mesa rebajas clave en rubros sensibles como alimentación, librerías y transporte.

Uno por uno, todos los descuentos para aprovechar este martes con Cuenta DNI

Grupo El Nene: 15% de descuento pagando con la aplicación.

15% de descuento pagando con la aplicación. Supermercados con carrito de compras: 15% de descuento.

15% de descuento. Librerías: 10% de descuento.

10% de descuento. Todos los días: tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos:

Ingresá a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store). Buscá "Cuenta DNI" y descargá la app. Registrate con tu DNI y datos personales. Vinculá tu cuenta del Banco Provincia y empezá a operar.

Para poder utilizar la aplicación y acceder a sus descuentos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 13 años .

. Tener un DNI argentino vigente .

. Poseer una cuenta en Banco Provincia .

. Contar con un celular con sistema operativo Android o iOS .

. Descargar y registrarse en la app Cuenta DNI con los datos personales requeridos.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de agosto 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados y tiendas de cercanía.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.