Cuenta DNI: qué descuento hay este miércoles 27 de agosto 2025

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece beneficios exclusivos para sus usuarios. Este miércoles 27 de agosto, hay descuentos significativos en diversos rubros, lo que permite a los bonaerenses de ahorrar en sus compras diarias. Es una oportunidad única para aprovechar antes de que finalice el mes.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles
Carrefour Maxi: 10% de descuento sin tope
Este miércoles, esa cadena de supermercados ofrece un 10% de descuento en toda tu compra al utilizar la aplicación Cuenta DNI. La promoción es válida sin tope de reintegro y se aplica al instante al momento de pagar.
15% de descuento en supermercados
Los supermercados de compras adheridos también ofrecen un 15% de descuento al utilizar Cuenta DNI. Esta promoción es válida los miércoles y jueves de agosto, lo que permite a los usuarios ahorrar en sus compras semanales.
Ferias, mercados y garrafas sociales: 40% de descuento
Para los usuarios que necesiten adquirir productos frescos o recargar su garrafa, este miércoles también se aplica un 40% de descuento en ferias, mercados y en la compra o recarga de garrafas sociales. El tope de reintegro es de $6.000 por semana en ferias y mercados, y de $12.000 por mes en garrafas.
Todos los días: tres cuotas sin interés
Además de los descuentos específicos, Cuenta DNI ofrece la posibilidad de abonar tus compras en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a la aplicación, lo que facilita la planificación de tus gastos mensuales.
Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI
Los beneficios se aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.
Las recomendaciones para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en tus compras diarias
- Usá solo la aplicación oficial de Cuenta DNI con dinero en cuenta para obtener los beneficios.
- Verificá que el comercio esté adherido y que el descuento se aplique en línea de caja.
- No utilices código QR de Mercado Pago, ya que invalida los descuentos.
- Comprobá el reintegro en el momento del pago, salvo promociones que devuelven luego.
- Planificá tus compras grandes para los días de más beneficios.
- Mantené la billetera digital actualizada para evitar errores al pagar.