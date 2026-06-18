Los valores de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se mantienen sin cambios en julio de 2026 . El Gobierno porteño confirmó que la Unidad Fija (UF), utilizada para calcular las infracciones, continuará en $949,99 hasta el próximo 2 de septiembre. Esta referencia equivale al precio promedio de medio litro de nafta premium y se actualiza de manera semestral.

Con este esquema, algunas faltas graves pueden derivar en sanciones que superan los $3,7 millones.

¿Cuánto salen las multas de tránsito en julio 2026 en CABA?

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran las vinculadas al exceso de velocidad, el uso del celular al volante y el incumplimiento de las normas de seguridad vial.

Los montos vigentes en julio 2026 son los siguientes:

Conducir sin licencia habilitante (50 UF): $47.499,50.

No respetar la velocidad mínima permitida (70 UF): $66.499,30.

No utilizar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999.

Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998.

Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.

Estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad (300 UF): $284.997.

Cruzar un semáforo en rojo (entre 300 y 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985.

Exceder el límite máximo de velocidad y circular a más de 140 km/h (entre 400 y 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.

¿Cómo consultar las infracciones de tránsito en CABA?

Para verificar si existen multas pendientes, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la consulta puede realizarse mediante el número de patente del vehículo o el DNI del titular.

Una vez ingresados los datos, el sistema muestra todas las actas registradas, junto con información sobre la fecha de la infracción, el tipo de falta cometida y el importe actualizado. Además, en determinados casos, se puede conocer si la infracción todavía se encuentra dentro del período de pago voluntario.

Las multas más frecuentes en CABA suelen estar relacionadas también con estacionamiento indebido, cruce de semáforos en rojo y circulación en carriles exclusivos o zonas restringidas.