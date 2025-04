Una histórica empresa cerró su fábrica para importar los productos.

La apertura de importaciones puso en la cuerda floja a la industria nacional y es una de las medidas del gobierno de Javier Milei que provocaron la crisis económica que atraviesa el país. Un ejemplo de esto es una histórica empresa de pescado enlatado que cerró su fábrica para traer productos del exterior.

Hay mucha preocupación por parte de los trabajadores que no saben que será de su futuro, ahora que la firma no fabricará más los enlatados de pescado y ya comprará los productos terminados, para lo cual ya no necesita la mano de obra.

Se trata de la empresa Marechiare, una marca con 50 años de historia en Mar del Plata y que realiza conservas de pescado enlatados. La firma cerrará su planta industrial para volcarse a un modelo de importación.

El director de la empresa explicó que esto se debe a que no pueden competir con los productos importados tras la apertura que realizó el gobierno de Javier Milei, así cómo la caída de las ventas, que son de alrededor de un 60 por ciento.

En ese sentido, ejemplificó a La Nación que producir una lata de caballa cuesta el doble que el valor en el mercado internacional debido a las actuales políticas cambiarias de Argentina.

"Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción", afirmó el director de Marechiare.

Despidieron trabajadores en una histórica pesquera

El sector pesquero sufre un duro momento y otro ejemplo es lo que vivieron siete trabajadores de la planta de procesamiento de Pesquera Santa Cruz que el miércoles al finalizar su turno recibieron el telegrama de despido y sin muchas explicaciones por parte de la empresa.

"Creemos que se trata de una medida antisindical", sostuvo el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Diego Colman, al medio Mar&Pesca y apuntó a que es una represalia por la adhesión de los empleados al paro general convocado por la CGT el pasado 10 de abril.

Desde la empresa solamente argumentaron que los despidos eran por "bajos rendimientos" y aseguraron que serán indemnizados. En tanto, desde el gremio desmienten esto y no descartan medidas de fuerza. Además, señalaron que para los despedidos va a ser difícil conseguir otro trabajo, ya que el sector atraviesa un momento crítico por la crisis económica.